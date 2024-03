A tokenização irá ditar o futuro e poucos sabem disso

Por Mel Gelderman*

Algumas semanas após a aprovação do ETF do bitcoin, Larry Fink, CEO da Blackrock, mencionou que “A tokenização é o futuro da próxima geração”, enquanto o Conselho de Estabilidade Financeira destacou a tokenização junto com a IA e os ativos digitais como principais áreas de foco para os ministros das finanças que compõem o conselho do G20.

Enquanto alguns avanços tecnológicos podem não chamar imediatamente a atenção pública, sua importância se torna inegável à medida que revolucionam indústrias inteiras. Isso é especialmente verdadeiro para as criptomoedas e sua influência no sistema financeiro global.

A aprovação do ETF em janeiro significou o reconhecimento institucional e a legitimação do bitcoin e, consequentemente, de toda uma indústria.

No momento da escrita, a capitalização de mercado das criptomoedas era de 2,3 trilhões de dólares. Esta indústria próspera abriga algumas das mentes mais brilhantes de nossa geração, que estão naturalmente desenvolvendo soluções que mudarão o mundo com base na tecnologia blockchain, com a tokenização em seu núcleo.

Mas, afinal, o que é tokenização e por que é tão importante?

Essencialmente, os tokens representam propriedade, participações ou direitos em ativos do mundo real –como obras de arte, imóveis ou outros ativos valiosos – que são transferidos, armazenados e gerenciados dentro de uma blockchain, fornecendo total transparência.

As implicações da tokenização são enormes; os direitos musicais poderiam ser tokenizados oferecendo uma alternativa aos serviços de assinatura, permitindo que indivíduos possuam e negociem tokens representando músicas de um artista específico ou tempo de audição.

Imagine passar por uma praia, avistar um jet ski e poder usar tokens para garantir instantaneamente os direitos de uso.

Quando combinada com Inteligência Artificial e hardware avançado (pense no Apple Vision Pro), a tokenização abre portas para um futuro radicalmente diferente, transformando como interagimos com os mundos físico e digital para a criação de uma nova realidade.

*Mel Gelderman é CEO da token.com, aplicativo que permite acesso ao mercado de tokens.

