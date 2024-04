A revolução nos pagamentos internacionais que você precisa conhecer

O Drex ainda não foi lançado, mas já aponta para diversos casos de uso no dia a dia dos brasileiros. Enquanto isso, em toda a América Latina, as stablecoins continuam ganhando espaço e adoção.

A gigante cripto Ripple, por exemplo, está prestes a lançar a sua própria stablecoin. O ativo, ainda sem nome definido, será mais um produto da empresa global que utiliza blockchain para permitir que instituições financeiras, empresas, governos e desenvolvedores possam gerenciar e tokenizar valores.

Neste episódio de Future Of Money, João Pedro Malar recebe Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple no Brasil, para um bate-papo sobre este lançamento e os próximos passos da empresa a nível global e nacional, abordando as perspectivas do setor cripto sobre pagamentos e os desafios para adoção de soluções em blockchain para além do mercado B2B.

A interoperabilidade é um dos principais desdobramentos. Assista ao podcast:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok