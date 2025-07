A próxima 'grande onda' do mercado financeiro, segundo gestora de US$ 700 bilhões

O Bernstein divulgou um relatório nesta segunda-feira, 7, em que afirma que a tokenização de ações vai ser a próxima "onda" do mercado financeiro. A gestora, que conta com mais de US$ 700 bilhões sob gestão, aposta na união entre a tecnologia blockchain e o mercado acionário.

A avaliação da gestora foi compartilhada dias depois do lançamento pela Robinhood de mais de 200 ETFs e ações tokenizados, disponibilizados para seus clientes na Europa. A plataforma de investimentos afirmou que pretende intensificar cada vez mais sua aposta na tokenização de ativos.

Por outro lado, o projeto chegou a receber críticas da OpenAI. A Robinhood havia anunciado o lançamento de ações tokenizadas da dona do ChatGPT, mas a empresa afirmou que não tinha autorizado a emissão e que os ativos não eram, efetivamente, ações.

Em um comunicado, a empresa afirmou que "não fizemos nenhuma parceria com a Robinhood. Qualquer transferência de ações da OpenAI demanda nossa aprovação, e não aprovamos nenhuma movimentação". Já a Robinhood reconheceu que os ativos tokenizados não davam exposição direta à companhia.

Segundo a plataforma de investimentos, a ideia por trás do token é dar uma "exposição indireta a mercados privados", incluindo empresas sem ações nas bolsas de valores. A Robinhood disse ainda que o token é uma representação de uma participação em um veículo de investimento de propósito específico.

O futuro da tokenização de ações

Na avaliação do Bernstein, o caso não deve retardar a adoção da tokenização no mercado financeiro, pelo contrário. "Nós acreditamos que a Robinhood conseguiu atrair atenção suficiente para a ideia de tokenizado, o que era o objetivo por trás do lançamento desses produtos", destacam.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

"Ela vai continuar a criar produtos e vai trabalhar para construir um marketplace para ações de empresas listadas e não listadas nas bolsas de valores, globalmente e nos Estados Unidos, quando o arcabouço regulatório estiver pronto", projetou ainda a gestora.

A Robinhood entra em um segmento de ações tokenizadas que era, até então, dominado por corretoras de criptomoedas, como a Kraken, a Gate e a Bybit. Agora, o Bernstein acredita que a prática deve se espalhar cada vez mais pelo mercado, com mais empresas aderindo e lançando produtos de teste.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok