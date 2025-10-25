A nova dinâmica das finanças globais em meio a impostos, câmbio desfavorável e burocracia bancária

Por Guilherme Sacamone*

Os brasileiros estão ganhando o mundo cada vez mais. Em 2024, suas despesas em viagens ao exterior atingiram US$ 14,8 bilhões, o maior valor nominal desde 2019. Além disso, os chamados nômades digitais, profissionais que trabalham de forma remota e online enquanto viajam e vivem em diferentes lugares do mundo, podem ter salários de até US$ 100 mil por ano, de acordo com estudo da Demand Sage. Porém, a liberdade de movimentar capital entre países ainda esbarra em impostos, câmbio desfavorável e burocracia bancária.

Para esses públicos, acessar e movimentar seus ativos ao redor do mundo ainda é um desafio, dado que o cenário tributário nacional vem elevando o IOF sobre operações internacionais. Em algumas situações, uma remessa de US$ 10 mil pode “custar” até R$ 1.735,34 adicionais só em imposto. Essa soma evidencia que, para o brasileiro com perfil global, soluções que minimizem taxas e preservem o poder de compra não são apenas desejáveis, são urgentes.

Muitas pessoas já descobriram que os criptoativos são a peça que faltava para essa mudança. O Brasil subiu para a 5ª posição global em adoção de criptomoedas no ranking de 2025 da Chainalysis; e, entre julho de 2024 e junho de 2025, os brasileiros receberam US$ 318,8 bilhões em ativos digitais.

O Banco Central aponta que cerca de 90% do volume de transações com criptoativos no país está vinculado a stablecoins, ativos digitais atrelados a moedas fiduciárias. E, felizmente, já existem alternativas que permitem usar stablecoins para pagamentos e transferências globais, sem IOF ou spreads cambiais, além de gerar rendimento.

Mais recentemente, a chegada de contas digitais globais combinadas a cartões internacionais e com a possibilidade de pagar em diferentes criptomoedas, incluindo stablecoins, ampliaram ainda mais as possibilidades. São soluções que utilizam tecnologia global, mas com segurança garantida para que brasileiros movimentem seu dinheiro em qualquer lugar do mundo.

A consolidação das stablecoins representa um marco na integração entre o sistema financeiro tradicional e o ambiente digital. Já amplamente utilizadas em operações internacionais e na gestão de recursos, elas impulsionam uma nova fase das finanças globais. À medida que ganham escala, cresce também a necessidade de assegurar que essa evolução ocorra de forma segura, transparente e supervisionada.

Nesse contexto, a regulamentação deixa de ser uma barreira e se torna um pilar de confiança para o desenvolvimento sustentável do setor. A atuação coordenada de autoridades e instituições financeiras contribui para fortalecer o ecossistema, reduzir riscos e preservar a integridade das operações. Para quem busca ampliar horizontes

financeiros, investir ou viver de forma global, a combinação entre inovação, solidez e confi ança é essencial para sustentar a nova economia digital.

*Guilherme Sacamone é CEO da OKX no Brasil. Com quase uma década de experiência nos setores bancário e de criptomoedas, antes de ingressar na OKX em 2023, atuou na Crypto.com, Facebook e PicPay. Desde que chegou à OKX, é responsável pelo desenvolvimento de negócios, localização de produtos, expansão da base de usuários e relações regulatórias no país.

