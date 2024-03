A Ethereum pode superar o Bitcoin? Descubra a probabilidade disso acontecer nos próximos anos

Por Haipo Yang*

Desde os primórdios da Era das Criptomoedas, o embate entre Bitcoin e Ethereum tem sido uma constante fonte de debate e especulação. Conforme o mercado evolui e se transforma, a discussão sobre qual dessas duas gigantes dominará o cenário cripto continua a gerar fervor entre investidores e entusiastas.

Neste artigo, irei compartilhar minha perspectiva sobre por que acredito que a Ethereum tem o potencial de superar o Bitcoin nos próximos anos.

Como fundador da CoinEx, uma plataforma que se tornou referência global em serviços de negociação e investimento para milhões de usuários, minha jornada no mundo das criptomoedas começou em 2011, durante o primeiro boom do bitcoin.

Naquela época, a empolgação em torno do bitcoin e da tecnologia blockchain já era palpável. A ideia de uma moeda descentralizada, fora do controle governamental, era revolucionária e inspiradora.

Ao longo dos anos, enfrentamos diversos desafios na construção da CoinEx, desde a formação da equipe até questões de segurança e conformidade regulatória. No entanto, mantivemos nosso foco em melhorar constantemente.

Ao refletir sobre as qualidades necessárias para empreender no campo das criptomoedas, destaco a importância da resiliência, responsabilidade e observação aguçada. Nossa indústria está repleta de desafios e incertezas, e é essencial que os empreendedores estejam preparados para enfrentá-los com determinação e responsabilidade.

Quando discutimos o potencial da Ethereum em superar o Bitcoin, devemos analisar as características únicas de cada uma dessas plataformas. Embora o bitcoin continue sendo a criptomoeda mais conhecida e estabelecida globalmente, sua evolução tem sido relativamente estática em comparação com a o ether, a criptomoeda nativa da Ethereum.

Enquanto o Bitcoin permanece preso a um modelo de prova de trabalho (PoW), a Ethereum está em constante evolução, buscando soluções para problemas de escalabilidade e custos de transação.

A atualização iminente da rede Ethereum, focada em resolver problemas de escalabilidade e reduzir os custos de transação na camada 2, promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento da plataforma e atrair uma ampla gama de desenvolvedores e usuários.

Além disso, a transição da Ethereum para um modelo de consenso de prova de participação (PoS) reduziu significativamente seu consumo de energia e poderá resultar em uma taxa de deflação, aumentando seu valor ao longo do tempo.

Enquanto alguns projetos concorrentes, conhecidos como "assassinos da Ethereum", surgiram no cenário cripto, a maioria deles falhou em ganhar tração real. A Ethereum construiu um ecossistema robusto e uma base de usuários fiéis ao longo dos anos, o que fortalece sua posição como líder do setor.

Ao discutir o potencial da Ethereum em superar o Bitcoin, é importante considerar não apenas o preço das criptomoedas, mas também sua capitalização de mercado e adoção geral.

Embora o Bitcoin tenha uma capitalização de mercado muito maior do que a Ethereum atualmente, a dinâmica do mercado está em constante evolução, e a Ethereum está bem posicionada para capturar uma parcela cada vez maior desse mercado em crescimento.

Em última análise, acredito que a Ethereum tem o potencial de superar o Bitcoin nos próximos anos, impulsionada por sua tecnologia inovadora, ativa comunidade de desenvolvedores e amplo ecossistema de aplicativos descentralizados (dApps).

À medida que o mercado de criptomoedas continua a se expandir e evoluir, estou confiante de que a Ethereum continuará a desempenhar um papel fundamental na moldagem do futuro financeiro global.

Por fim, gostaria de oferecer um conselho aos investidores, tanto novos quanto experientes, no mercado cripto. Em um setor tão dinâmico e em constante evolução, é fundamental manter-se informado, adaptar-se às mudanças e sempre buscar oportunidades de aprendizado e inovação. A criptoeconomia oferece um potencial enorme de crescimento e inovação, e aqueles que estão dispostos a abraçar a mudança e a se manterem ágeis serão os mais bem-sucedidos a longo prazo.

*Haipo Yang é CEO da CoinEx.

