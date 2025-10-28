Future of Money

A condição para o bitcoin 'nunca mais cair abaixo de US$ 100 mil', segundo banco

Standard Chartered divulgou relatório em que afirma que última semana de outubro será decisiva para o futuro da criptomoeda

Bitcoin: banco projeta futuro do preço do ativo (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11h15.

Bitcoin
O Standard Chartered divulgou um relatório na última segunda-feira, 27, em que afirma que o bitcoin pode "nunca mais" cair abaixo dos US$ 100 mil. Porém, a última semana de outubro deverá ser determinante para isso, demarcando o futuro do preço da criptomoeda nos próximos anos.

O banco britânico afirma que o cenário macroeconômico e novidades no quadro geopolítico internacional criaram um ambiente favorável para a criptomoeda. E a tendência é que a última semana deste mês envolva eventos que confirmarão, ou não, esse novo contexto.

Um dos principais fatores é a relação entre os Estados Unidos e a China, com o mercado acompanhando atentamente novidades em torno de negociações entre os países. Sinais recentes de uma melhora no diálogo entre as potências econômicas animaram investidores e impulsionaram o bitcoin.

O Federal Reserve também vai realizar uma nova reunião de política monetária na próxima quarta-feira, 29. A expectativa é que o banco central norte-americano faça mais um corte na taxa de juros do país, mas o foco do mercado estará em possíveis sinalizações de cortes futuros.

Investidores estarão atentos ainda à temporada de resultados trimestrais de empresas. Cinco das sete maiores companhias de tecnologia dos Estados Unidos vão compartilhar os seus balanços nesta semana, assim como empresas importantes do mercado de criptomoedas.

Ao mesmo tempo, a situação de fluxos de investimento em ETFs da criptomoeda também deverá ser determinante nesta semana para o futuro do bitcoin. Considerando todos esses fatores, o banco vê um período crucial para uma continuidade da alta da criptomoeda.

Considerando todos esses fatores, o banco avalia que "se essa semana for boa, o bitcoin pode nunca mais cair abaixo dos US$ 100 mil novamente", sinalizando uma nova fase para o comportamento da maior criptomoeda do mercado financeiro menos de um ano após ultrapassar os US$ 100 mil pela primeira vez.

O Standard Chartered acredita que o grande sinal positivo para o bitcoin seria um novo recorde de preço nas próximas semanas. A máxima iria contra o desempenho histórico do ativo em seus ciclos pós-halving e "enterraria de vez" investidores que seguem acreditando nesse comportamento.

