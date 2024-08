95% dos investidores de cripto na América Latina querem aumentar aportes, mostra pesquisa

A Binance divulgou nesta semana novos dados de uma pesquisa voltada para a América Latina, apontando que 95% dos investidores de criptomoedas na região pretendem ampliar seus investimentos na classe de ativos ao longo dos próximos 12 meses.

De acordo com o levantamento da corretora de criptomoedas, 42,2% dos entrevistados planejam adquirir criptomoedas nos próximos três meses, 17% nos próximos seis meses e 35,7% em 12 meses, enquanto 5,1% da amostra não planejam aumentar seus ativos digitais.

A pesquisa também mostrou que mais de 54% dos entrevistados compram criptomoedas pelo menos uma vez por mês, indicando uma recorrência que acompanha os indicadores de adoção da classe de ativos na região.

Segundo a sondagem, 6,6% dos usuários compram mais de uma vez por dia, 4,6% diariamente, 15,4% semanalmente e 27,8% adquirem uma vez por mês. Além disso, um terço dos entrevistados indicou que decide se compra criptomoedas com base nas condições do mercado.

Os dados coletados apontam que mais da metade dos usuários adotou criptomoedas há mais de um ano. As principais razões para entrar no mercado de cripto são as perspectivas de altos retornos e liberdade financeira, citadas por 20,3% e 15,2% dos entrevistados na região, respectivamente.

Outros catalisadores citados para a adoção foram proteção de patrimônio (13,3%), inovação (12,5%), diversificação de portfólio (10,9%) e segurança e privacidade (10,3%).

Criptomoedas na América Latina

Nesta primeira edição da pesquisa, a Binance combinou respostas de 10 mil usuários, com vários níveis de investimentos, da Argentina, Brasil, Colômbia e México sobre questões que vão desde comportamento de investimento e o mercado até expectativas de preço e adoção, segundo informou a exchange.

Na avaliação do vice-presidente da Binance para a América Latina, Guilherme Nazar, “as criptomoedas e a tecnologia blockchain oferecem uma proposta atraente para atender às necessidades concretas no dia a dia de indivíduos e empresas na América Latina. Com um smartphone e requisitos mínimos, qualquer pessoa pode começar a explorar este mundo que oferece acesso, custos e tempos de transação mais baixos”.

“Esta pesquisa não apenas nos ajuda a expor o estado atual da adoção de cripto na região mas também nos permite fornecer insights sobre o comportamento e as expectativas dos usuários", completou.