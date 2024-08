95% dos investidores da América Latina acreditam em aumento na adoção cripto, aponta pesquisa

A maioria dos usuários de criptomoedas na América Latina (95%) acredita no avanço desse mercado de nos próximos anos, segundo novos dados divulgados esta semana de uma pesquisa da Binance.

Para 3,6% deles, os usuários devem permanecer estáveis e apenas 0,6% esperam uma queda, segundo levantamento da exchange global de criptomoedas junto a 10 mil entrevistados na região.

A pesquisa também apontou que 86% dos usuários na América Latina esperam que os preços subam até o final do ano, enquanto 9,7% esperam estabilidade e 3,5% estão mais pessimistas e preveem queda.

Na avaliação do vice-presidente da Binance para a América Latina, Guilherme Nazar, “as criptomoedas definitivamente têm diminuído o ‘abismo’ ou lacuna de adoção que existe entre os mercados iniciais e convencionais”.

“Pagamento é o caso de uso mais óbvio, mas há muito mais, como ferramentas de transferência de dinheiro ou NFT [tokens não fungíveis] com prêmios e experiências do mundo real. As pessoas estão conectadas a seus celulares e esperam ter os melhores serviços 24x7 na palma de suas mãos, e as criptomoedas atendem a esse desejo", completou.

População global investe mais em criptomoedas

A exchange também observou que, até o final de 2023, cerca de 562 milhões de pessoas em todo o mundo possuíam algum tipo de moeda digital, o equivalente a 6,8% da população global. O que representa um aumento de 33% em relação aos 420 milhões de usuários em 2023, de acordo com o relatório The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024 da consultoria Triple-A. A América do Sul sozinha abrigava 55,2 milhões de usuários até o final do ano passado, com um salto expressivo de 116% em relação ao ano anterior – o maior aumento entre todas as regiões.

Novos usuários de varejo e institucionais vêm sendo atraídos pela ampliação dos casos de uso de criptomoedas que constroem a ponte com a vida real, como pagamentos, segundo avaliação da empresa. O Binance Pay, aplicativo de pagamentos da Binance, por exemplo, registrou um aumento de 61% nos usuários ativos e no volume de transações no ano passado na América Latina e mais de 105% em número de transações.

Na seara do avanço, a exchange elencou as aprovações dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) baseados em negociação à vista (spot) de bitcoin e ether, que agora são negociados em países como EUA, Austrália, Canadá, Alemanha, Hong Kong e outros, estão atraindo um novo influxo de investidores institucionais à medida que o leque de ativos de investimento se amplia e se torna mais semelhante aos das finanças tradicionais.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também aprovou este mês um ETF spot de Solana, da gestora cripto nacional QR, cuja administração ficará a cargo da Vórtx, fintech que atua na área de tokenização, estrutura em blockchain e administração de fundos, embora o fundo ainda esteja em fase pré-operacional, dependendo da aprovação da B3 para ser listado.

