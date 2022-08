8ª maior corretora cripto do mundo desembarca no Brasil: Bitfinex quer expansão na América Latina

Atualmente a oitava maior corretora de criptomoedas do mundo em valor de mercado, a Bitfinex desembarca no Brasil com foco em expandir suas operações para toda a América Latina.

Com uma plataforma e um aplicativo já disponíveis para usuários brasileiros em português, a gigante das criptomoedas enxerga no país o potencial para expandir seus negócios. Um dos motivos seria a forte adoção da população aos criptoativos.

Segundo Paolo Ardoino, CTO da Bitfinex, nos últimos anos houve uma mudança significativa na aceitação e utilidade do bitcoin na América Latina. Para ele, isso contribuiu para o crescimento econômico na região e tem sido um "farol de esperança para a liberdade financeira".

“Intuitivamente, as pessoas veem casos de uso para bitcoin. Seja como proteção contra a inflação ou para remessas, estamos testemunhando uma mudança radical na aceitação de criptomoedas na região em países tão diversos quanto Argentina, Equador, El Salvador e Brasil”, comentou Ardoino, em um material enviado pela assessoria da Bitfinex à EXAME.

“O mercado latinoamericano tem sido um dos mais inovadores para o bitcoin. Portanto, vemos um enorme potencial na região”, acrescentou. De fato, segundo a empresa, 10% da população já possui bitcoin no Brasil, o que pode ter influenciado na escolha para que o Brasil fosse o ponto de partida da expansão da Bitfinex.

Por isso, a aprovação de uma lei que aborde este mercado de forma abrangente se faz necessária. Como uma das grandes empresas do setor, a Bitfinex se posicionou a favor da regulação para continuar impulsionando a adoção das criptomoedas.

“Em um mercado onde mais de 10% da população já possui bitcoin, e como o maior mercado de criptomoedas da América Latina, saudamos a necessidade de regulamentação sensata como forma de facilitar a adoção contínua”, disse Paolo Ardoino.

No momento, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei para regulamentar o mercado de criptomoedas no Brasil. O projeto, que já conta com a aprovação do Senado, está aguardando a votação na Câmara. Caso aprovado na casa, seguirá para sanção presidencial.

A Bitfinex ainda defendeu que “os tokens digitais representam uma solução rápida e barata para a transferência de ativos em todo o mundo e fornecem o benefício adicional de serem uma reserva de valor”, não só para os brasileiros mas como todos os seus usuários.

Além disso, a empresa pretende trazer outras soluções inovadoras para o mercado, como uma integração com a Lightning Network, que facilita pagamentos em bitcoin. “Acreditamos que o futuro do dinheiro está no bitcoin”, disse Ardoino.

