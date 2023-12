89% dos investidores cripto pretendem aumentar exposição em 2024, aponta pesquisa da Binance

De acordo com uma pesquisa realizada pela Binance, a adoção das criptomoedas deve continuar crescendo na maior economia da América Latina no próximo ano. O Brasil, que já é o 9º mercado cripto do mundo segundo uma pesquisa da Chainalysis, possui investidores ainda mais otimistas em relação às criptomoedas em 2024.

Realizada entre novembro e dezembro de 2023, a pesquisa aponta que 89% dos usuários no Brasil pretendem aumentar a alocação em criptomoedas em 2024. Para eles, a maior motivação para investir em criptomoedas é a expectativa de ganhos (37,5%), seguido pelas vantagens da tecnologia blockchain (24,2%) e os baixos limites de investimento (11,5%).

Cerca de 80% dos respondentes também acreditam em uma subida acelerada ou gradual dos preços de criptoativos no próximo ano, aponta a pesquisa conduzida pela Binance, atualmente a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação.

"O ritmo de adoção das criptomoedas deve acelerar nos próximos anos, à medida que exchanges e instituições Web3 como a Binance criam novos casos de uso e desenvolvem a tecnologia blockchain para atender os anseios dos usuários e oferecer produtos e serviços que solucionem problemas do seu cotidiano. Hoje, somente cerca de 5% da população mundial usa criptomoedas, o que mostra que a possibilidade de expansão é enorme na próxima década. E o Brasil, que já é um dos principais países do mundo em adoção, deve continuar se destacando", disse Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil, em um comunicado enviado à EXAME.

Segundo o comunicado, a pesquisa contou com a participação de 790 usuários da Binance no Brasil durante o período de 21 de novembro a 12 de dezembro de 2023. A empresa também afirmou que os usuários que participaram da pesquisa o fizeram voluntariamente, e todos os resultados representam somente sua opinião.

Além do otimismo em relação aos preços e a intenção de aumentar seus investimentos, 72% destes usuários acreditam que haverá um crescimento significativo do número de investidores de ativos digitais nos próximos cinco anos, à medida que aumenta a maturidade e aceitação do mercado cripto.

Para 27,8% dos usuários que responderam à pesquisa, as criptomoedas representam uma das três principais categorias de investimentos em suas carteiras, junto a ações (14,6%) e fundos de investimento (14,2%).

40% dos usuários entraram no mercado de criptomoedas há menos de um ano. Esse percentual sobe para 69% quando a pesquisa considera a experiência do usuário do Brasil em até dois anos.

Mesmo aumentando os investimentos em criptomoedas, os usuários da Binance que responderam à pesquisa destacaram que o medo de golpes (26,3%) e a falta de conhecimento sobre criptomoedas (25%) ainda representam barreiras a uma expansão mais acelerada dos investimentos.

