88% dos grandes investidores cripto apostam em novas altas, revela pesquisa da Binance

Uma pesquisa recente da Binance revelou que 88% dos investidores de altas quantias da corretora, que é a maior do mundo em valor de mercado, apostam em novas altas para as criptomoedas.

O bitcoin já subiu mais de 100% e outras criptomoedas, como a solana, mais de 220% desde o início de 2023. E as coisas não devem parar por aí: 88% dos pesquisados acreditam que o mercado vai se manter estável ou apresentar melhora no quarto trimestre deste ano.

Razões

“O mercado cripto vem amargando duras quedas e preços baixos de seus ativos nos últimos anos, no que já é o maior “bear market” da história. Sem dúvida, parte dessa desvalorização decorre da falta de confiança no setor em virtude de escândalos de corretoras que não protegeram o patrimônio de seus clientes da forma correta”, relembrou Nicole Dyskant, advisor da Fireblocks.

“Agora, vemos o mercado amadurecendo cada vez mais, regulação avançando, players grandes e sérios entrando no mercado, e ainda a expectativa do ETF de bitcoin à vista ser aprovado em breve pela SEC. Por esse motivo, acredito que haja esse otimismo de diversas frentes”, acrescentou ela, à EXAME.

“Quando os preços estão subindo, a maior parte dos investidores tende a achar que eles vão continuar subindo, porque passam a ficar mais otimistas”, comentou Vinicius Bazan, analista de criptoativos da Empiricus Research.

As criptomoedas vão mesmo subir?

“Mas aqui tem um elemento importante que é o próprio fato de a gente ter passado por um mercado de baixa no ano passado, ter visto uma recuperação muito expressiva para o mercado de cripto, com o bitcoin já alcançando 100% de alta neste ano e todas as expectativas que temos pela frente com ETFs, halving e toda a entrada de dinheiro institucional que faz com que as pessoas acreditem de fato que o bitcoin vai valer mais do que ele vale hoje”, explicou Vinicius à EXAME.

O mercado cripto já possui uma série de acontecimentos que alimentam a expectativa de investidores e especialistas. Com o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade, marcado para o início de 2024, ainda espera-se que a SEC aprove o primeiro ETF de bitcoin à vista nos Estados Unidos. A expectativa da NYDIG é que a aprovação traga R$ 150 bilhões para o mercado cripto.

“Acho que por mais que esteja tomado por um certo otimismo, os investidores têm razão nesse caso porque o quarto trimestre do ano costuma ser mais positivo para o mercado de cripto, não deveria ser diferente agora. Acredito que o bitcoin vai fechar o ano melhor do que está no momento e com boas perspectivas para o ano que vem”, disse Vinicius Bazan.

Para quem quer aproveitar o otimismo do mercado, o “único cuidado” apontado por Vinicius à EXAME é ter uma estratégia planejada antes de investir.

“O único cuidado que o investidor tem de ter é obviamente para não entrar de cabeça no momento de maior euforia e sempre buscar planejar sua entrada no mercado via aportes parciais, como a estratégia de Dollar Cost Averaging, que para mim é a melhor possível para filtrar todas as oscilações e garantir um bom preço médio”, concluiu.

