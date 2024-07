80% da população de El Salvador diz que bitcoin não melhorou vida no país, revela pesquisa

A adoção do bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador contribuiu "pouco" ou "nada" para melhorar o nível de vida no país, segundo 80,5% dos salvadorenhos, revelam dados de uma pesquisa da Universidade Centro Americana (UCA) divulgada em 26 de junho, conforme reportagem do O Globo.

Curiosamente, a decepção com o bitcoin é proporcional à aprovação do presidente Nayib Bukele nas urnas. O grande patrocinador da adoção do bitcoin em El Salvador foi reeleito com 84,65% nas eleições realizadas em 4 de fevereiro.

A pesquisa perguntou: "o quanto você acha que o bitcoin ajudou a melhorar a situação econômica de sua família?" "Nada" foi a resposta mais comum, compartilhada por 66,6% dos entrevistados; 13% disseram que melhorou "um pouco", 5,9% optaram por "alguma coisa"; e apenas 4,9% consideraram que o bitcoin melhorou "muito" seu nível de vida.

Focada exclusivamente na avaliação da adoção do bitcoin como moeda de curso legal, a pesquisa foi realizada entre 20 de maio e 4 de junho, e ouviu 1.266 pessoas de diferentes classes sociais e regiões do país.

Ao comentar os resultados da pesquisa, Omar Serrano, vice-reitor da UCA, declarou que a adoção do bitcoin provavelmente foi a decisão mais impopular de Bukele durante o primeiro mandato:

"Sem dúvidas, [a adoção do] bitcoin é a medida mais criticada pela população desde o início. Tem sido uma afirmação recorrente nas pesquisas, as pessoas não aceitam o bitcoin."

El Salvador está no lucro com o bitcoin

O bitcoin foi adotado como moeda de curso legal em El Salvador na fase final do ciclo de alta de 2021. Após atingir um pico de US$ 69.000 em novembro de 2021, o preço do bitcoin caiu abaixo de US$ 16.000 um ano depois.

Durante o inverno cripto, Bukele foi fortemente criticado pelas perdas acumuladas devido à sua estratégia de incorporar o criptoativo às reservas do país. No entanto, o prejuízo foi revertido quando o preço do bitcoin ultrapassou US$ 42.600 em dezembro do ano passado. Em 2024, o portfólio de El Salvador está no lucro.

Após o bitcoin renovar suas máximas históricas em março, as participações do governo salvadorenho chegaram a acumular ganhos de 70% em relação ao valor médio de aquisição da criptomoeda.

De acordo com dados da plataforma governamental oficial de rastreamento das reservas de bitcoin do país, El Salvador possui 5.794,75 BTC, equivalentes a aproximadamente US$ 356 milhões a preços atuais de mercado.

Ainda de acordo com a plataforma, Bukele vem cumprindo a promessa de adquirir 1 BTC por dia, feita em março, após a vitória nas eleições e a confirmação de seu segundo mandato.

O governo de Bukele também investiu na mineração de bitcoin com energia geotérmica, tornou o ensino de criptomoedas mandatório nas escolas do país e emitiu títulos de dívida lastreados em bitcoin.

Apesar das políticas governamentais pró-bitcoin, a adoção da criptomoeda pela população local jamais chegou a ganhar escala. Em janeiro, uma pesquisa revelou que apenas 12% da população usou bitcoin em transações cotidianas em 2023.

Em outubro de 2022, cerca de uma ano após a aprovação da Lei Bitcoin, 77% dos salvadorenhos opinaram em uma pesquisa que o "governo deveria parar de gastar dinheiro público" com bitcoin.

