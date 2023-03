8 mil novas carteiras milionárias em 10 dias: alta do bitcoin gera lucro para investidores

Em apenas 10 dias, 7.993 novas carteiras de bitcoin apresentam saldo acima de US$ 1 milhão, segundo dados da plataforma de análises on-chain Glassnode. A maior criptomoeda do mundo apresenta alta significativa em 2023, de quase 70%, gerando lucro para investidores.

Cotado a US$ 27.981 no momento, o bitcoin subiu quase 14% na última semana. O movimento de alta se intensificou com o estouro da crise bancária nos Estados Unidos após a queda dos bancos Silvergate, Signature e Silicon Valley.

Na última segunda-feira, 20, as carteiras com mais de US$ 1 milhão em bitcoin somavam 72.277, o maior número desde junho de 2022.

Ainda segundo dados da Glassnode, o número de carteiras de bitcoin no lucro é foi o maior dos últimos 11 meses no último domingo, 19. Nesta data, 33,3 milhões de carteiras estavam no lucro com o investimento na criptomoeda.

O número de carteiras no prejuízo, por consequência, também diminuiu 14,5% em 10 dias, e atualmente está em 26,6%.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Por que o bitcoin disparou?

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

