72% dos líderes financeiros veem ativos digitais como essenciais

Em uma pesquisa divulgada na quinta-feira, a Ripple afirmou que 72% de mais de 1.000 líderes financeiros globais acreditam que as empresas precisam oferecer soluções de ativos digitais para se manterem competitivas.

O levantamento mostrou que as stablecoins são o principal caso de uso, com 74% dos entrevistados afirmando que elas podem melhorar o fluxo de caixa e desbloquear capital preso.

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O relatório consultou cerca de mil empresas financeiras globalmente, incluindo bancos, gestores de ativos, fintechs e corporações, abordando adoção, stablecoins, tokenização e prioridades de custódia.

Os resultados sugerem que muitas instituições financeiras estão menos focadas em decidir se devem entrar no setor de ativos digitais e mais em como comprar, construir ou firmar parcerias para obter a infraestrutura necessária.

A Ripple afirmou que a mudança em direção aos ativos digitais está sendo impulsionada pela evolução regulatória, pelo interesse crescente de grandes bancos, pelo aumento do uso de serviços fintech e pela ascensão das stablecoins.

Stablecoins lideram os casos de uso

Os entrevistados demonstraram maior interesse em stablecoins. “Essa unanimidade deixa claro que líderes financeiros estão pensando nas stablecoins como mais do que apenas uma nova forma de executar pagamentos”, disse a Ripple, acrescentando que as instituições as veem cada vez mais como ferramentas de gestão de tesouraria.

A pesquisa sugere que as fintechs estão liderando a adoção. Cerca de 47% dos participantes do setor fintech disseram que pretendem desenvolver suas próprias soluções de ativos digitais, em comparação com 14% das corporações. Por outro lado, 74% das corporações afirmaram que pretendem trabalhar com provedores externos.

Bancos e gestores priorizam custódia de ativos digitais

O levantamento também mostrou crescente interesse em tokenização, com bancos e gestores de ativos priorizando a custódia — ou armazenamento seguro — de ativos digitais. Cerca de 89% dos que avaliam parceiros para tokenização apontaram a custódia como principal preocupação, enquanto gestão do ciclo de vida dos tokens e distribuição primária ficaram com 82% e 80%, respectivamente.

Os bancos também demonstraram forte demanda por suporte consultivo, com 85% destacando a importância da estruturação pré-emissão, contra 76% dos gestores de ativos.

“Isso indica que muitas instituições estão buscando parceiros experientes para orientar a implementação juntamente com a adoção tecnológica”, afirmou a Ripple.

Ao escolher parceiros de infraestrutura, 97% dos entrevistados destacaram a importância de certificações de segurança, como ISO e SOC II.

A pesquisa reforça que os ativos digitais não são mais opcionais. “A maioria dos líderes financeiros não está mais debatendo ativos digitais”, disse a Ripple em uma publicação no X. “Eles estão descobrindo como construir com eles e com quem construir.”