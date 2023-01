69% dos usuários acreditam que metaverso vai remodelar estilo de vida social, diz pesquisa

No ano passado, o mercado cripto e a Web3 viram uma dicotomia entre mercados extremamente turbulentos, mas com grandes perspectivas para o futuro do espaço. Tanto os usuários quanto os investidores continuaram a se acumular no setor, especialmente em áreas relacionadas ao metaverso.

Uma nova pesquisa da CoinWire, que entrevistou mais de 10.000 investidores no espaço cripto em dezembro de 2022, descobriu que o sentimento do usuário em relação ao metaverso tem a realidade digital pronta para influenciar todas as áreas da vida social.

69% dos entrevistados apostaram no metaverso para reformular o estilo de vida social com uma nova abordagem de entretenimento, enquanto 65% acreditavam na nova abordagem do metaverso para atividades sociais.

Os sentimentos sobre como isso afetará as finanças, negócios e educação também foram altos em 61,2%, 49,6% e 45%, respectivamente. Nos últimos cinco anos, a Microsoft garantiu 158 patentes relacionadas ao metaverso, ofuscando grandes empresas de tecnologia como Meta, Tencent e Epic Games.

À medida que o metaverso continua a se desenvolver, ele terá a possibilidade de impactar a vida social de maneira mais tangível. Por exemplo, novos recursos do metaverso que incluíam toque e cheiro foram revelados recentemente no Consumer Electronics Show 2023.

Além disso, a pesquisa apontou que mais da metade (53%) dos entrevistados que investem no metaverso possuem uma forma de criptomoeda.

De acordo com a pesquisa, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar em inovação de metaverso. No entanto, China e Índia ocupam os primeiros lugares em sentimento positivo em relação ao uso diário do metaverso, 78% e 75%, respectivamente, conforme mostrado acima.

O relatório revelou ainda que, embora quase 9 em cada 10 entrevistados tenham ouvido o termo Web3, 52% mantêm algum tipo de incerteza quanto ao que realmente implica quando algo é denominado “Web3”.

Em linha com a incerteza que muitos investidores sentem, mais de 60% disseram que querem mais regulamentações aplicadas ao setor. No último ano, reguladores de todo o mundo começaram a adotar e discutir novas regras para o setor.

No entanto, áreas da Web3 como o metaverso permanecem no topo da lista de prioridades para muitos países. Recentemente, o governo sul-coreano abriu sua cidade metaverso piloto ao público.

Um relatório da McKinsey previu que o metaverso gerará um valor de US$ 5 trilhões nos próximos 7 anos.

