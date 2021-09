Esqueça o bitcoin: NFTs subiram até 11.369%; veja 6 gamecoins promissoras

Os games se tornaram um dos segmentos mais quentes da economia moderna. Deixaram de ser apenas jogos de adolescentes e fincaram o pé no mundo dos investimentos. Os games já tem suas próprias criptomoedas e muitas delas estão rendendo bons retornos aos seus investidores. Isso se tornou ainda mais evidente quando a AXS, criptomoeda do jogo Axie Infinity, foi lançada.

Ela chegou oficialmente ao mercado em novembro de 2020 e foi criada para servir de unidade monetária ao jogo. Mas, com o sucesso do Axie Infinity e o crescimento exponencial dos criptoativos da classe de NFTs (tokens não-fungíveis), a AXS passou também a ser negociada no mundo todo e conquistou valorização de 11.369% nos nove primeiros meses deste ano:

O gráfico mostra valorização de 11.369% com a AXS, token de governança do jogo virtual Axie Infinity (de 01/01/2021 a 21/09/2021) O gráfico mostra valorização de 11.369% com a AXS, token de governança do jogo virtual Axie Infinity (de 01/01/2021 a 21/09/2021)

Isso foi possível pois o jogo é categorizado como “play-to-earn” (do inglês, jogue para ganhar). Trata-se de um modelo que atrai milhares de jogadores dos mais diversos países devido à possibilidade de serem remunerados. Além de toda a trama de um jogo comum, este ainda permite que as pessoas ganhem dinheiro.

E não estamos falando de quantias pequenas, mas sim da chance de ganhar milhares de reais sem sequer sair de casa. Você vai encontrar na imprensa relatos de jogadores que já lucraram até R$ 12.500 em um mês com o Axie Infinity, mesmo com pouca experiência no jogo.

A boa notícia é que você pode ganhar quantias similares (e até maiores do que esta) sem precisar embarcar na onda dos jogos online. Isso porque tokens ligados a games, tal como a AXS, estão inseridos em uma plataforma Blockchain, o que permite que eles sejam negociados como qualquer outra criptomoeda.

Dessa forma, quanto mais o jogo cresce e amplia a sua comunidade, fazendo com que o token seja mais utilizado, quem investir na criptomoeda ligada ao jogo pode ter a chance de lucrar com a valorização. Foi exatamente isso o que aconteceu com a AXS quando o Axie Infinity ultrapassou a receita de US$ 128,6 milhões e mais de 25.000 jogadores diários.

Mas saiba que investir apenas em AXS já não é uma boa pedida. E também que retornos passados não são garantias de retorno futuro. A criptomoeda se tornou gigante, ficou cara e é improvável que você consiga lucrar milhares de reais investindo pouco dinheiro nela, como foi feito meses atrás.

Ao invés disso, você pode investir em um conjunto de criptomoedas ligadas ao universo de games. Algumas delas estão mais baratas do que a AXS, ainda não estão no radar da maioria dos investidores e se beneficiam da expansão do mercado de jogos virtuais.

O especialista em criptomoedas André Franco, da Empiricus, eleito pela CoinTelegraph como um dos criptoanalistas mais influentes do Brasil, está acompanhando de perto essa tendência. No passado, ele indicou a compra da AXS por meros US$ 0,63 e aqueles que seguiram a indicação do especialista comemoram até hoje. Na ocasião, R$ 1.000 investidos se transformaram em R$ 105.000.

Agora, ele encontrou outras seis gamecoins com potencial de alta explosivo para os próximos meses. Uma delas é a AXS, apresentada logo acima:

“Essas gamecoins estão totalmente alinhadas com o crescimento do setor de games, o advento e a consolidação do play-to-earn e a formação de novas comunidades calcadas em jogos. Estou convencido sobre elas” André Franco email

E esse não poderia ser um momento melhor para ter acesso a elas. Afinal, como dito logo acima, elas ainda não foram descobertas por boa parte dos investidores em criptomoedas e, por enquanto, estão extremamente baratas.

O segredo para ganhar dinheiro de verdade com criptomoedas é comprar esses ativos quando elas ainda são baratas, antes de elas virarem “mainstream”.

6 gamecoins são as novas apostas do mundo cripto

O bitcoin foi, em disparado, o investimento mais rentável dos últimos três anos. Em reais, a principal criptomoeda do mundo rendeu quase 800%, saindo do patamar de R$ 27.000 para quase R$ 240.000. Quem investiu na criptomoeda nesse período, sem dúvida, gerou uma fortuna.

Mas a verdade é que assim como ocorreu com a AXS, a principal criptomoeda do mundo já não é mais tão interessante para fazer dinheiro. Atualmente, há criptos que oferecem potencial de valorização superior ao do bitcoin. Potencial este muito maior do que o entregue por ele nos últimos três anos.

Entre as novas oportunidades de fazer dinheiro com criptomoedas, estão as gamecoins selecionadas por Franco para buscar lucros com o universo NFT. Seus nomes ainda são sigilosos: elas serão agrupadas numa carteira exclusiva e divulgadas aos seus seguidores nos próximos dias. A visão do criptoanalista, as valorizações que tiveram até aqui não são nada, se comparadas ao potencial que ele vislumbra para os próximos meses:

Além da AXS, algumas gamecoins ainda “escondidas” também tiveram valorizações expressivas em poucos meses. Uma delas teve um upside de 1.852,6%, o que transformou um investimento de R$ 1.000 em R$ 19.526 em um intervalo de nove meses.

É isso que está na mente de Franco neste momento. Trata-se de uma oportunidade inédita de unir ativos da classe mais lucrativa do criptomercado, o NFT. Inédita pois, no Brasil, o investidor nunca teve acesso a algo assim. Para ter a chance de lucrar com essas criptos acima, você precisaria comprar cada uma delas individualmente e montar sua própria carteira.

Esse é um processo burocrático, que demanda tempo tanto para concretizar a compra, como para acompanhar o desempenho de cada criptomoeda. Mas agora tudo será facilitado pois a Vitreo, gestora com R$ 12 bilhões de patrimônio sob custódia, desenvolveu uma maneira de investir em todas elas simultaneamente, em reais e com poucos cliques.

A revelação de como investir com um clique nas seis gamecoins que o André Franco enxerga o maior potencial explosivo de valorização será feita nos dias 4 e 6 de outubro em um evento 100% online e 100% gratuito.

Dessa forma, o investidor poderá ter acesso às criptomoedas ligadas ao mercado de maiores lucros, que foram selecionadas pelo criptoanalista, partindo de uma forma simples de investir, sem precisar de chaves, códigos e toda a burocracia que as corretoras de criptomoedas exigem.

Se você quiser, já pode garantir uma vaga no evento ao acessar o link abaixo e fazer o seu cadastro gratuito. Agora, se quiser entender melhor porque Franco está tão confiante sobre essas gamecoins e a classe de ativos que elas estão inseridas, continue a leitura.

NFTs, a nova febre do mundo cripto que criou milionários

A sigla NFT significa “non-fungible-token” que, traduzida para o português, é o mesmo que token não-fungível. Trata-se de uma sequência única que não pode ser alterada e que tem sido usada para dar autenticidade a objetos físicos e/ou digitais. Para isso, ela faz uso da mesma tecnologia que viabilizou a existência do bitcoin e do universo das criptomoedas.

E pode ser que os NFTs ainda sejam um mercado recente para você, mas a verdade é que os tokens não-fungíveis estão entre nós desde 2012 e só vêm crescendo a cada ano. A prova disso é que as valorizações mais expressivas que já ocorreram com criptomoedas foram justamente dessa classe. Veja na tabela abaixo os NFTs ligados a jogos virtuais:

A tabela mostra as valorizações das 6 gamecoins selecionadas por André Franco para ‘surfar’ a onda dos NFTs A tabela mostra as valorizações das 6 gamecoins selecionadas por André Franco para ‘surfar’ a onda dos NFTs

Esse segmento é o que mais vem chamando a atenção dos investidores atualmente e estima-se que, em 2023, a indústria mundial de videogames pode valer o que corresponde hoje a mais de 10% do PIB brasileiro, segundo Franco. O motivo para isso é que, ao contrário das demais criptomoedas, os games são algo sólido com previsibilidade de receita, lucro e Ebitda, como as empresas da bolsa de valores.

Não estamos falando de ativos de pura especulação, que não possuem fundamentos que justifiquem a valorização. A classe de NFTs ligados a games funciona da seguinte forma:

Se o jogo vai bem, cresce a sua receita e número de jogadores, o token utilizado valoriza.

Se o jogo vai mal, o token começa a cair.

Essas criptomoedas seguem a mesma lógica de ações de empresas, mas com um diferencial: carregam os maiores percentuais de valorização.

Se não está convicto sobre o potencial dessa classe de ativos, saiba que ela já está sendo responsável pela criação dos milionários da próxima geração. Sim, estou falando de pessoas que, independentemente da idade, já tiveram a chance de capturar lucros milionários com os NFTs ligados a games:

Manchete diz que menino de 12 anos ganha R$ 2 milhões ao criar coleção com mais de 3 mil imagens de baleias por meio de NFTs Manchete diz que menino de 12 anos ganha R$ 2 milhões ao criar coleção com mais de 3 mil imagens de baleias por meio de NFTs

O fato é que há pessoas de todo o mundo investindo no mercado de maior potencial de lucros atual. E você terá a oportunidade de adentrá-lo e ter a chance de pegar a sua “fatia” desse bolo. E ainda começará com os ativos selecionados por Franco, que podem te dar muito mais vantagem na mudança do patamar da sua vida financeira.

Basta lembrar o que aconteceu com quem investiu na AXS sob a recomendação do criptoanalista no início deste ano e o que está acontecendo agora com a lista de gamecoins de alto potencial que ele selecionou para investir. São ativos que já tiveram valorizações acima de 800% e que transformaram R$ 1.000 em R$ 100.000, como aconteceu com a AXS no passado:

“Se você perdeu valorizações explosivas como essa, que transformou R$ 1.000 em R$ 100.000, seja por falta de informação ou por conta da dificuldade em investir em exchanges estrangeiras, saiba que agora você terá uma nova chance” André Franco email

Indústria de games ganha relevância como negócio e investimento

Se você acha que a AXS, do jogo virtual Axie Infinity, já foi um fenômeno no universo dos jogos virtuais, não está devidamente informado. A indústria de games mostra que esse novo segmento de mercado não é apenas “modinha” e que de fato está se aperfeiçoando para tomar o seu lugar de direito no mundo dos investimentos.

A prova disso é o recém-lançado Star Atlas. Ele está em fase de desenvolvimento, mas a venda do seu token via exchange FTX se esgotou em 1 segundo. Já no mercado secundário, o preço dele era equivalente a 50 vezes o da oferta inicial. O jogo faz uso da blockchain da Solana, que também teve um aumento considerável devido ao lançamento.

Ele segue a mesma lógica do Axie Infinity, no entanto, com uma versão melhorada e se coloca como uma próxima geração de metaversos (onde são desenvolvidos os games). Em 2 dias de negociação, a criptomoeda do jogo (ATLAS) chegou a 11.000% de valorização.

No entanto, o Star Atlas não está na lista de 6 gamecoins com potencial explosivo para os próximos meses, selecionada por André Franco. Para o criptoanalista, essas valorizações não são nada perto do que está prestes a acontecer com as criptomoedas da lista dele.

Mas vale ressaltar que isso não quer dizer que as criptos que Franco selecionou vão repetir os mesmos ganhos. Como você já deve saber, lucros passados não são garantia para retornos futuros. Os números citados servem apenas para referenciar o potencial que os ativos NFTs ligados a games podem valorizar.

De qualquer forma, o especialista em criptoativos acredita que é vantajoso que qualquer investidor, independentemente da idade, possua ativos NFT na carteira. Com um investimento baixo, você tem a chance de obter retornos exponenciais nessa classe de ativos que está sob os olhos de todo o mercado financeiro. Lembre-se: é sempre o dinheiro da pinga, nunca o do leite.

E investir nesse mercado torna-se ainda mais vantajoso se considerarmos que a Vitreo irá revelar como investir nas 6 gamecoins com alto potencial em um evento online e gratuito. Essa é a oportunidade de adentrar um mercado de lucros altíssimos, contando com o auxílio de um especialista e, como dito anteriormente, investindo de uma maneira simples e sem burocracia.

[Inscrição gratuita] Veja como investir nas 6 gamecoins com uma única tacada

Se ficou interessado em ter acesso às seis gamecoins com maior potencial de valorização do universo NFT, saiba que você pode saber como investir nelas com um clique neste evento 100% online e gratuito. Não importa se você nunca investiu em criptomoedas na vida ou se nunca abriu uma conta em uma exchange. Após fazer a sua inscrição gratuita, você terá acesso a:

Uma maneira de investir nas 6 gamecoins com o maior potencial de valorização do mercado de NFTs ligadas a games, selecionadas por André Franco;

do mercado de NFTs ligadas a games, selecionadas por André Franco; Um caminho para investir em todas elas simultaneamente, em reais e sem abrir conta em exchanges.

O evento gratuito acontecerá nos dias 4 e 6 de outubro. Para participar, basta acessar este link e fazer o seu cadastro gratuito. E por que isso? Pois a Vitreo reconhece que o universo NFT ainda é algo novo e, portanto, rodeado de tabus por boa parte dos investidores. Por essa razão, ela decidiu abrir esse evento para todos os públicos, para que você possa conhecer a oportunidade inédita de investir em criptoativos que podem mudar o seu patamar financeiro.

Então, faça o seu cadastro gratuito para participar do evento. Inscreva-se para receber o método para investir sem burocracia nas 6 gamecoins de Franco no link abaixo:

