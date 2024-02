54% dos tokens lançados na Ethereum em 2023 sugerem manipulação de mercado, diz estudo

Um estudo da Chainalysis, empresa de análise de dados em blockchain, revelou que mais da metade dos tokens lançados na rede Ethereum e listados em corretoras descentralizadas (DEXs) em 2023 sugerem uma potencial manipulação de mercado, ou “pump and dump” como é conhecida a prática no setor.

Segundo a Chainalysis, os esquemas de “pump and dump” normalmente envolvem uma pessoa ou grupo de pessoas que investem num token, o promovendo fortemente para estimular um aumento de preço e, subsequentemente, “despejam” as suas participações com um lucro significativo. Isso geralmente resulta em uma forte queda na cotação ou até mesmo no colapso de um token, impactando os investidores desavisados.

Ao longo de janeiro até dezembro de 2023, 370 mil tokens foram lançados na Ethereum e listados em DEXs, de acordo com a Chainalysis. Desse número, cerca de 54% sugerem uma potencial manipulação de mercado no estilo “pump and dump”. Ainda de acordo com o estudo, essa prática gerou um lucro de US$ 241,6 milhões para cibercriminosos no período.

Apesar disso, os tokens de “pump and dump” ainda representam uma fatia muito pequena no mercado de finanças descentralizadas (DeFi), segundo a Chainalysis, com apenas 1,3% do volume de negociação do ecossistema de DEXs da Ethereum.

“Embora o lucro total acumulado por esses atores seja significativo, os tokens individuais que atendem aos nossos critérios produzem, em média, apenas US$ 2.672 cada em lucro e representam apenas 1,3% do volume total de negociação das DEXs da Ethereum em 2023. Os dados mostram um quadro de um ecossistema no qual potencialmente maus atores podem gerar dezenas de milhares de tokens potenciais de bomba e despejo, a maioria dos quais não consegue gerar lucro significativo e não atrai um volume de negociação significativo”, concluiu o estudo.

O que é “pump and dump”?

No documento, a Chainalysis ainda detalhou como funciona um esquema de “pump and dump”:

“Uma pessoa (ou grupo de pessoas) lança um novo token ou compra uma grande parte do fornecimento de um token existente – geralmente um com volume historicamente baixo. Esta pessoa exalta o token como uma oportunidade de “enriquecer rapidamente”, normalmente usando mídias sociais e salas de bate-papo online como Discord e Telegram. O marketing persistente nas redes sociais e salas de chat atrai a atenção dos usuários, levando ao aumento das compras. A pessoa também pode se envolver em transações de lavagem de dinheiro, que envolve a compra e venda simultânea do mesmo ativo com a intenção de falsificar o seu nível de atividade. Se for bem-sucedido, o valor do token aumenta. Assim que o token atinge o preço-alvo desejado, o ator liquida sua posição com lucro. O preço do token cai rapidamente devido ao aumento da pressão de venda, deixando muitas vítimas com criptomoedas que não valem mais nada. Se a pessoa também for o criador do token, ele poderá abandonar completamente o projeto do token, levando consigo mais fundos dos usuários, também conhecido como “rug pull”. No entanto, isso nem sempre é possível dependendo da governança do projeto.”

