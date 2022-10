50% dos brasileiros usariam metaverso para fazer compras, aponta pesquisa

Uma pesquisa divulgada pela empresa de soluções tecnológicas FIS nesta quarta-feira, 26, aponta que 50% dos brasileiros entrevistados estariam dispostos a realizar compras de produtos e serviços no metaverso nos próximos 12 meses.

De acordo com os dados do levantamento, as compras foram a atividade mais citada pelos brasileiros, seguido pelo uso para jogos (42%), socialização (39%) e de serviços financeiros (27%). Para a última aplicação, a preferência é pelos ofertados por bancos digitais (50%) em relação aos tradicionais (44%) ou empresas varejistas (24%).

Entretanto, 31% dos entrevistados disseram que não consideram aplicar seus recursos no metaverso nos próximos 12 meses. Os interessados no universo virtual afirmaram que estariam dispostos a usá-lo para comprar jogos (44%), ingressos de eventos (43%) e peças de vestuário digital (41%).

O levantamento indica ainda que 22% dos consumidores não pretendem adquirir produtos ou serviços no metaverso, e que 13% não sabem o que o termo significa.

“Esse cenário indica que as empresas que estão migrando para este universo podem levar informação ao consumidor sobre as funcionalidades desse ambiente, porque este é um novo formato de interação entre diferentes públicos que pode ser amplamente explorado por empresas de diversos segmentos em consonância com os múltiplos perfis e necessidades da sociedade”, ressalta Anderson Lucas vice-presidente de negócios da FIS.

Lucas observa ainda uma divisão geracional entre os entrevistados. O uso do metaverso para jogos e socialização foi mais citado pelos mais jovens, integrantes da chamada geração Z, enquanto o público das gerações Y e X está mais interessado nos serviços financeiros.

Para ele, há uma "convergência" na atuação das empresas tanto no ambiente virtual quanto no mundo físico, com uma transposição de produtos e serviços de um local para outro. "O metaverso, junto com soluções financeiras, também tem trazido inovação, experimentos em distintos setores. Tem muito o que avançar, mas já vejo um processo de inovação".

Metaverso ao redor do mundo

A pesquisa também entrevistou pessoas da Austrália, Reino Unido, Singapura, EUA, Hong King e Índia. Dentre esses países, os brasileiros foram os que mais citaram a possibilidade de usar o metaverso para realizar compras.

Em Singapura, o uso mais citado para o ambiente virtual também é em compras, com 44%, seguida por jogos e socialização, ambos com 27%. Já em Hong Kong, a maior preferência é para os jogos (42%), seguido por compras e interações sociais, cada um com 34%.

Na Austrália, 41% dos entrevistados afirmaram que planejam acessar o metaverso nos próximos 12 meses. Para 20%, o principal uso será para as compras, enquanto 18% citaram os jogos e 15%, socializar.

Os números são semelhantes aos do Reino Unido, onde 43% dos consumidores disseram que pretendem entrar no metaverso nos próximos 12 meses. Entretanto, há uma diferença geracional: 21% dos chamados baby boomers — nascidos entre 1945 e 1964 — pretendem ter contato com essa tecnologia, ante 62% da geração Z.

