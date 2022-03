"50% das pessoas no mundo terão acesso à cripto", diz CEO de corretora

Os benefícios da tecnologia blockchain foram discutidos em diversos painéis do Ethereum.rio nesta-segunda-feira, 11. Sebastian Serrano, o fundador e CEO da Ripio, corretora de criptomoedas latino-americana, apontou como os países da região podem utilizar a tecnologia para “construir instituições melhores”.

Para Serrano, o sistema de código descentralizado seria uma das principais vantagens do blockchain, pois, com ele, as leis e regras seriam impostas sem dificuldades. “Nós, na América Latina, sofremos com instituições muito ruins, e é sistemático. Mas podemos usar essa tecnologia para construir instituições melhores, porque suas regras são aplicadas pelo código, e acho que essa é uma das coisas mais animadoras acontecendo agora”, disse.

O CEO ainda citou o exemplo dos Estados Unidos, que recentemente aprovou uma ordem executiva inédita para uma regulação do setor cripto, incentivando a inovação. “Agora teremos uma regulação real. Após a assinatura da ordem executiva nos EUA, o país ter uma regulação ‘holística’, e com isso a população mundial terá acesso à cripto. Aproximadamente 50% das pessoas terão acesso à cripto”, afirmou Serrano, tecendo previsões.

Presente na mesma discussão, Marcelo Cavazzoli, CEO da Lemon Cash, apontou condições para que a previsão de Sebastian Serrano se concretize. “Acho que falar a mesma linguagem que o público de varejo é muito importante para a adoção acontecer”, afirmou o executivo, mencionando o caso da rede social TikTok, que em pouco tempo alcançou 50% da população mundial. Enquanto isso, em DeFi, este número é de aproximadamente 0,5%, segundo Cavazzoli.

Ainda que temporariamente, o Rio de Janeiro virou a casa dos maiores especialistas em blockchain da América Latina e do mundo. Entre os dias 11 e 20 de março, ocorre o Ethereum.rio, evento realizado pela Comunidade Independente da Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo.

Com o objetivo de fomentar um hub regional, capaz de gerar conexão, colaboração e o desenvolvimento do ecossistema cripto no Rio de Janeiro e no Brasil, o evento é a primeira conferência nacional do gênero. Nele, projetos brasileiros estão sendo apresentados a empreendedores estrangeiros e um hackathon foi dedicado à resolução de problemas da cidade maravilhosa.

