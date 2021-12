Cinco criptomoedas que podem explodir ainda em 2021, segundo especialista

O ano de 2021 tem sido movimentado quando o assunto é criptomoeda. A mais famosa delas, o bitcoin (BTC), bateu recordes de negociação e ultrapassou os 68.000 dólares em novembro. O ether (ETH), a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, superou os 4.700 dólares no mês de novembro. Mas assim como as altas, as fortes quedas também marcaram o ano. Em maio, ambos despencaram mais de 50%, quando o bitcoin foi de 60.000 para 29.000 dólares e o ether de 4.100 aos 1.800 dólares.

Desde o surgimento do bitcoin, em 2009, milhares de outras criptomoedas surgiram e ganharam espaço. Mas assim como em qualquer investimento, um grande desafio para investir nos criptoativos é entender quais deles serão promissores no curto, médio ou longo prazo.

Por isso, o especialista em criptomoedas da EXAME Invest, Felipe Dantas, contou quais são os ativos que ele acredita que devem apresentar fortes valorizações ainda neste ano.

Dantas ressalta que a lista não é uma recomendação de investimentos. “Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, são os ativos que eu estou comprando e compartilho para que o investidor possa estudar, analisar e entender se faz sentido para ele também ou não”, afirma. Confira a lista:

1. Elrond (EGLD)

A primeira aposta de Dantas é o Elrond, uma plataforma blockchain que foi criada com o objetivo de ser uma solução para o problema de escalabilidade da tecnologia. Segundo o especialista, o criptoativo é uma rede que concorre com outras como Fantom, Solona, Avalanche e Terra (LUNA).

Dantas classifica o projeto Elrond como promissor principalmente pelos nomes de grandes investidores por trás da proposta. O especialista ainda argumenta que a Elrond acabou de lançar sua própria corretora, aumentando o ecossistema interno, além de programar mais lançamentos ainda para este ano, contando com o apoio de investidores como a Audi.

"Com o mercado em alta como está agora, é um projeto que eu tenho tranquilidade para investir, inclusive, já tenho bastante Elrond na carteira e estou aumentando a minha posição aos poucos”, afirma.

2. Velas (VLX)

Já a Velas, segunda aposta de Dantas, é uma concorrente de outras plataformas digitais como a Solana. Segundo o especialista, a diferença é que a Velas usa o mesmo código base da Solana, mas procura melhorá-lo. "É basicamente a Solana, mas com compatibilidade com a rede da Ethereum. Isso quer dizer que, quem faz contratos inteligentes da Ethereum, pode trazê-los para a rede da Velas", explica.

Um dos principais pontos para o especialista acreditar no desempenho do criptoativo ainda neste ano são os investidores envolvidos no projeto. Entre eles estão: Solana, BlueZilla, CoinPayments, e grandes fundos de investimento. Além disso, Dantas afirma que outro bom motivo para sua aposta é que outras plataformas de contratos inteligentes tiveram resultados muito bons. Como exemplo ele cita Solana, Avalanche, Fantom, Terra (LUNA).

3. WagyuSwap (WAG)

A Wagyu é a corretora descentralizada do ecossistema Velas. Dantas afirma que para uma plataforma de contratos inteligentes crescer é preciso ter uma DEX (corretora descentralizada). “No caso da Solana, a Serum e a Raydium cresceram muito; a mesma coisa aconteceu com a Binance, que, quando expandiu, a PancakeSwap explodiu", explica.

4. Bloktopia (BLOK)

A quarta aposta é voltada para o mundo do metaverso. A Bloktopia é um game em blockchain lançado recentemente. "O mundo de cryptogames está em forte ascensão. A Bloktopia tem parceria com gigantes como Bitboy, que é um importante influenciador no universo cripto); KuCoin, uma das maiores corretoras do setor; CriptoWendy, outro grande influencer internacional; as redes Avalanche e Elrond; e grandes fundos de investimento”, explica.

5. PulsePad (PSLPAD)

Por fim, a PulsePad, a última aposta do especialista, é um criptoativo que teve seu lançamento em novembro. A cripto é uma plataforma de lançamento para projetos da PulseChain. "A PulseChain é a evolução da Ethereum, é ela melhorada, resolvendo os problemas da Ethereum", explica Dantas.

“Lembrando que todos os projetos citados aqui possuem muitos riscos, principalmente os que são lançamentos, e ressaltando também que não é uma recomendação de investimento”, finaliza o especialista da EXAME Invest.

