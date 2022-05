48% dos brasileiros não investem em criptoativos por pouco conhecimento

Apesar da popularização dos últimos anos, as criptomoedas ainda têm um potencial de crescimento enorme no Brasil, mas para isso elas precisam quebrar uma barreira: a falta de conhecimento da maioria dos brasileiros sobre o assunto. Pelo menos, foi o que revelou um levantamento recente feito pela plataforma de pesquisa do consumidor Toluna, conforme publicou o Valor.

De acordo com a Toluna, 48% dos entrevistados responderam que não investem em criptomoedas pela falta de conhecimento suficiente sobre estes tipos de ativo. Levantamento que ainda revelou que apenas 16% dos participantes da pesquisa se declararam completamente familiarizados com este assunto.

Entre os investidores, 40% manifestaram otimismo em relação à valorização de longo prazo das criptomoedas, enquanto 36% alegaram que acreditam no potencial de retorno positivo de seus investimentos em curto prazo e 33% disseram que resolveram apostar nas criptomoedas apenas como forma de diversificar suas carteiras. 35% deles iniciaram seus investimentos por causa dos influenciadores e especialistas em finanças e 24% começaram a investir motivados por anúncios online.

Em relação aos que não investem em criptomoedas, 34% dos entrevistados afirmaram que se sentem inseguros e 32% disseram que consideram estes ativos muito arriscados. No que diz respeito ao total de participantes do levantamento, 15% dos entrevistados arbitraram um grau médio de risco para os investimentos em criptomoedas, o que representou um grau 5 de uma escala de 1 a 10.

No que diz respeito às plataformas mais utilizadas pelos brasileiros, 38% dos entrevistados disseram utilizar a Binance e 26% afirmaram que usam a Mercado Bitcoin.

As criptomoedas chegaram ao conhecimento de 31% dos entrevistados pela primeira em 2020 e de 29% deles em 2019, segundo o levantamento.

