46% dos maiores airdrops de criptomoedas atingiram máximas em 14 dias, revelam dados

Dados recentes do agregador de informações sobre criptomoedas CoinGecko indicam que manter uma criptomoeda recém distribuída via airdrop por mais de 14 dias resultou, em quase 50% das vezes, em perder a oportunidade de realização de lucros em sua máxima histórica.

Desde 2020, houve um aumento significativo no interesse por airdrops. A maneira mais comum para tornar-se elegível ao recebimento de tokens lançados via airdrop é participar de atividades em redes blockchain antes do lançamento de suas moedas nativas, atuar como desenvolvedor ou de realizar trabalhos promocionais.

Em 1º de fevereiro, o Cointelegraph informou que um investidor de criptomoedas de 17 anos de idade afirmou ter ganho mais de US$ 1 milhão com o airdrop da Jupiter (JUP), o token nativo da exchange descentralizada (DEX) baseada na Solana.

De acordo com um relatório recente da CoinGecko, nos últimos quatro anos, cerca de metade (46%) dos 50 principais airdrops de criptomoedas, incluindo tokens proeminentes como Ethereum Name Service, Blur e LooksRare, atingiram suas máximas históricas duas semanas após o lançamento.

O relatório afirma que "23 dos 50 maiores airdrops (46%) alcançaram topos de preço durante as duas primeiras semanas após a distribuição."

Outros tokens lançados via airdrop que atingiram o topo nas duas primeiras semanas incluem Manta Network (MANTA), Anchor Protocol (ANC) e Heroes of Mavia (MAVIA).

Embora alguns tokens tenham atingido seu recorde histórico de preço em questão de dias, apenas um token lançado via airdrop entre os 50 principais lançamentos nos últimos quatro anos levou mais de um ano para atingir seu valor máximo.

O Optimism (OP) levou um ano e sete meses para atingir sua máxima histórica. Enquanto isso, o Sweat (SWEAT) atingiu seu recorde histórico dois dias após o airdrop, e a Wen (WEN) alcançou o topo em três dias.

No entanto, liquidações significativas de tokens distribuídos via airdrop logo após a listagem podem resultar em um declínio acentuado no preço, reduzindo o apelo do token no longo prazo.

Em 22 de fevereiro o token da rede de camada 2 da Ethereum Starknet (STRK) caiu aproximadamente 60% depois que a empresa de infraestrutura da Ethereum Nethermind e os caçadores de airdrop se desfizeram de milhões de dólares de STRK logo após a listagem pública do token.

Além disso, os participantes de um airdrop podem interpretar que uma rede específica não é confiável devido a problemas técnicos ocorridos durante o processo de reivindicação , levando-os a considerar a venda imediata do token.

Em março de 2023, a quantidade de tokens Arbitrum (ARB) transferidos para as exchanges foi 150% maior do que os influxos para carteiras, gerando uma pressão de venda significativa. Isso ocorreu depois que os usuários relataram problemas de travamento da página de reivindicação do airdrop uma hora após o início do processo de reivindicação devido a uma quantidade substancial de solicitações.

