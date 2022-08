3ª maior corretora cripto do mundo, receita da FTX disparou 1000% em 2021, revelam dados vazados

Atualmente a terceira maior corretora de criptomoedas do mundo, a FTX teria aumentado sua receita em mais de 1000% no último ano. Segundo dados vazados pela imprensa, a receita anual da FTX em 2021 teria sido de US$ 1,02 bilhão, contra apenas US$ 89 milhões em 2020.

A FTX teria gerado US$ 388 milhões em lucro líquido, um aumento colossal de 2.182,35% em relação aos US$ 17 milhões registrados um ano antes. A receita operacional teria sido de US$ 272 milhões ano a ano, com um aumento de 1.842,85%. Os dados foram revelados pela CNBC, que teria tido acesso à documentos privados da empresa.

Enquanto a FTX se recusou a comentar o caso, Sam Bankman-Fried, fundador da corretora, confirmou os dados em suas redes sociais.

fwiw numbers here are correct ballpark — SBF (@SBF_FTX) August 20, 2022

“Se vale de alguma coisa, os dados estão mais ou menos corretos”, publicou Sam Bankman-Fried em sua conta oficial no Twitter.

O relatório afirma que cerca de dois terços da receita da FTX vieram de taxas de negociação de futuros, e cerca de 16% resultaram de negociações à vista.

Em 2022, a empresa arrecadou US$ 270 milhões em receita no primeiro trimestre e estava a caminho de faturar cerca de US$ 1,1 bilhão em 2022, de acordo com dados compartilhados pela CNBC. No entanto, não está claro se a FTX manteve o mesmo desempenho no segundo trimestre, já que os preços das criptomoedas caíram significativamente.

A situação do mercado de criptomoedas pode ser apontada como uma das razões para o crescimento ou declínio na receita de uma corretora do setor. Em 2021, as principais criptomoedas apresentaram forte alta, enquanto no primeiro semestre de 2022, o cenário mudou totalmente e já é chamado de “inverno cripto” por alguns especialistas. Bitcoin e ether, as maiores criptomoedas, caem 55% e 58% em 2022, respectivamente.

A título de comparação, a Coinbase, segunda maior corretora cripto e a única de capital aberto, também se beneficiou com o mercado de alta das criptomoedas em 2021, apresentando US$ 7,4 bilhões em receita e US$ 3,6 bilhões em lucro líquido.

Já no segundo trimestre deste ano, registrou US$ 808,3 milhões em receita, um declínio de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o prejuízo líquido surpreendente de US$ 1,1 bilhão, em comparação com US$ 1,59 bilhão em lucro líquido um ano antes.

Com um volume de negociação relatado de mais de US$ 1,5 bilhão nas últimas 24 horas, a FTX disputa o posto de segunda maior corretora cripto com a Coinbase, que possui valor de mercado de US$ 8,639 bilhões, enquanto a FTX fica em 3º por uma diferença mínima, em US$ 8,636 bilhões. De acordo com dados do CoinMarketCap, o valor de mercado da Coinbase cai 6,5%, enquanto o da FTX sobe 3,3% nas últimas 24 horas.

Fundada há apenas três anos por Sam Bankman-Fried, ex-operador quantitativo de Wall Street, a FTX recebeu valuation de US$ 32 bilhões e captou US$ 400 milhões em sua última rodada de investimentos, que aconteceu em janeiro. A empresa estaria focando atualmente em sua expansão global por meio da aquisição de startups em outros países. Nomes importantes da mídia, como o casal Gisele Bündchen e Tom Brady, são investidores da FTX e realizam a divulgação da corretora.

