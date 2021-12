EXAME prepara 3ª edição do maior evento gratuito sobre futuro do dinheiro

Do surgimento das moedas digitais à implementação do PIX – passando pela criação e ascensão das criptomoedas, a popularização das carteiras digitais e a adoção do Open Banking no Brasil; não há como negar que a forma com que lidamos com o dinheiro está mudando de maneira cada vez mais rápida.

Mas, afinal, qual será o futuro do dinheiro? Foi com essa pergunta em mente (e com o objetivo de debater os impactos de todas estas mudanças em nosso dia a dia) que a EXAME decidiu reunir, pela terceira vez, os maiores especialistas do país em mais uma edição do Future of Money.

A terceira edição do maior evento online e gratuito sobre o tema na América Latina já tem data marcada: dos dias 26 a 28 de janeiro de 2022. E, embora a programação ainda não tenha sido divulgada, já é possível realizar uma pré-inscrição e ficar por dentro de tudo que vem pela frente em primeira mão.

Future of Money 2022: faça sua pré-inscrição e seja avisado antes de todo mundo!

Future of Money: o que rolou nas edições anteriores

Com aproximadamente 20 mil espectadores no YouTube, a primeira edição do Future Of Money aconteceu em 2020 e contou com referências internacionais do mercado financeiro que, junto com outros speakers, totalizaram 40 especialistas.

Já a segunda edição teve como tema “Uma trilha para o mundo do dinheiro”. Autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade discutiram assuntos relacionados ao dinheiro, ao social e aos impactos que a pandemia da covid-19 geraram na economia nacional e global.

Nomes como Sergio Saraiva Pontes (CEO do Rappi no Brasil), Thiago Piau (CEO da Stone), Thiago Alvarez (fundador do Guiabolso), Lucas Medola (CFO da PayPal) estiveram entre os palestrantes convidados dos mais de 20 painéis que compuseram o evento.