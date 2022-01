3ª edição do Future of Money vai debater A Nova Era da Economia Digital

Comprar um imóvel é um processo que costuma ser bem burocrático e envolve impostos, taxas e escolha do local ideal para a necessidade do comprador. Mas e se essa compra acontecesse em um ambiente virtual, mais especificamente dentro de um jogo online? Foi isso o que aconteceu em novembro quando a empresa Tokens.com comprou um terreno virtual no jogo Decentraland por US$ 2,4 milhões. O terreno foi comprado com a criptomoeda virtual local, a MANA.

Apesar de a negociação parecer futurista para quem não está por dentro do universo das criptomoedas e cryptogames, ela já representa o que é considerado o futuro do sistema financeiro e a construção de uma economia que permeia o mundo real e o virtual. Por isso, A Nova Era da Economia Digital é o tema central que vai nortear a terceira edição do Future of Money.

O maior evento online e gratuito sobre o futuro do dinheiro da América Latina vai reunir especialistas para debater e trazer tendências sobre o tema entre os dias 26 e 28 de janeiro. Nos três dias de evento dezenas de painéis de discussão vão abordar:

Fan tokens;

Jogos em blockchain;

Emissão ao vivo de NFTs;

Cryptogames – Axie Infinity;

Open finance;

Web 3.0 e o futuro da internet;

DeFi e muito mais.

Future of Money: o que rolou nas edições anteriores

Com milhares de espectadores no YouTube, a primeira edição do Future of Money aconteceu em 2020 e contou com referências internacionais do mercado financeiro que, junto com outros speakers, totalizaram 40 especialistas.

Já a segunda edição teve como tema “Uma trilha para o mundo do dinheiro”. Autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade discutiram assuntos relacionados ao dinheiro, ao social e aos impactos que a pandemia de covid-19 geraram na economia nacional e global.

As duas primeiras edições do Future of Money trouxeram palestrantes renomados para falar sobre os temas que envolvem o futuro dos meios de pagamento. Entre eles estiveram os gêmeos Winklevoss, que ajudaram a idealizar o Facebook; Dan Morehead, o maior investidor institucional de criptoativos; Matthew Hougan, chefe mundial de research na Bitwise; e Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking. Confira alguns painéis de destaque das últimas edições:

Gêmeos Winklevoss e o seu império de criptoativos

Pix: como a transferência instantânea tem potencial de mudar a vida dos brasileiros

