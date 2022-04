36% dos brasileiros quer pagar com cripto em lojas físicas, diz pesquisa

A América Latina está a caminho de se tornar um polo de criptoativos. Segundo uma pesquisa realizada pela CoinsPaid, a demanda pelo uso de cripto em pagamentos é não somente online, mas também física - 36,3% dos entrevistados disseram ter interesse em pagar compras em lojas físicas usando ativos digitais.

A CoinsPaid foi fundada em 2014 e é uma das líderes mundiais em pagamentos em criptomoedas, tendo processado quase 15 milhões de transações e movimentado €7,6 bilhões.

Segundo a análise, realizada em março de 2022 com 1.506 pessoas, os números estão similares aos de outros países da região. Na Colômbia, por exemplo, 65,4% das pessoas afirmou que estariam prontas para pagar com cripto no varejo físico, na Argentina o número é de 65%.

“Existe uma suposição entre algumas empresas de que como as criptomoedas são digitais, os clientes só vão querer usá-las como meio de pagamento no mundo online. No entanto, isso claramente não é o caso no resto do mundo, e estamos descobrindo cada vez mais que não representa a experiência de varejo na América Latina, afirma Rafael Brunacci, gerente de desenvolvimento de negócios da CoinsPaid no continente.

Além disso, a pesquisa também revelou os principais obstáculos para o crescimento no uso de criptomoedas: no Brasil, 36,2% dos entrevistados sinalizou que ter maior segurança nesse meio de pagamento os faria mais propensos a usá-lo. Quase 50% afirmou que descontos e/ou condições especiais também os levaria a considerar o pagamento com cripto.

“Algumas empresas pensam que as criptomoedas são compradas apenas como reservas de valor - semelhante a um ‘ouro digital’ - e como os clientes não usam ouro físico no checkout, os varejistas também não precisam processar moedas baseadas no blockchain como meio de pagamento”, diz Brunacci. “Na verdade o oposto é verdadeiro, e as empresas que não podem dar aos clientes a opção de pagar com criptomoedas perderão cada vez mais vendas para os concorrentes que já aceitem esse meio de pagamento”, completou.

Os itens que os entrevistados mais escolheriam comprar com ativos digitais são: eletrodomésticos, viagens, comida e jogos online.

Por fim, existe, segundo a CoinsPaid, uma oportunidade para empresas que ainda não aceitam criptoativos como pagamento. Mais de metade dos entrevistados disse ter uma visão positiva das que oferecem essa opção.

