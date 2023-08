3 tendências que devem impulsionar as criptomoedas, segundo o Citibank

O Citibank divulgou nesta semana uma pesquisa com integrantes do mercado financeiro que mostra as áreas mais prováveis para uma adoção de criptomoedas. Como resultado, o banco apontou três áreas e tendências que devem impulsionar uma expansão do mercado cripto nos próximos anos.

O relatório do banco busca mostrar qual é o atual cenário no mercado de serviços com valores mobiliários, e identificou diferentes aspectos desse segmento que, atualmente e nos próximos anos, podem servir como catalisadores para uma adoção de ativos digitais, considerando as vantagens desses ativos.

Fatores que podem impulsionar adoção de criptomoedas

O primeiro fator citado pelo Citibank é um interesse crescente e acelerado no mercado pela chamada Tecnologia de Registro Distribuído (DLT, na sigla em inglês). A tecnologia é a base por trás das redes blockchains, que por sua vez hospedam todas as criptomoedas do mercado.

Segundo o relatório, 74% dos entrevistados disseram que já estão engajados em atividades envolvendo DLT e ativos digitais, um crescimento de 27% em relação aos entrevistados de 2022. Por isso, o Citi vê um "momento claro para a DLT continue a crescer".

Outra tendência observada pelo Citi é que 38% dos entrevistados já possuem ofertas de criptoativos, enquanto apenas 22% adotaram a tecnologia DLT. Com isso, ainda há um espaço amplo no mercado para a expansão dos dois segmentos, o que pode ocorrer nos próximos anos.

A terceira tendência, segundo o Citi, envolve uma "confiança crescente no mercado de valores mobiliários de que o dinheiro digital vai evoluir rapidamente". Essa visão envolve tanto as stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - quanto as moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês).

De acordo com a pesquisa, 87% dos entrevistados acreditam que o dinheiro digital pode ganhar espaço na negociação de valores mobiliários. O número representa um crescimento em relação ao ano passado, quando 72% dos entrevistados compartilharam a mesma opinião.

O levantamento apontou ainda que formas de acelerar a troca de valores mobiliários são um dos principais focos no mercado atualmente, sendo citadas como prioridade por 77% dos entrevistados. Com isso, as criptomoedas e as tecnologias por trás delas podem acabar ganhando espaço com essa função.

