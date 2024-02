3 previsões de preço do bitcoin apontam para novas máximas históricas ainda em 2024

Os participantes do mercado de criptomoedas estão vislumbrando novas máximas históricas do preço do bitcoin sendo facilmente atingidas após o halving – mas até onde o bitcoin pode chegar ainda em 2024?

À medida que o par BTC/USD permanece em uma zona de negociação restrita por mais de 150 dias, a expectativa sobre o impacto do halving sobre o preço do bitcoin está crescendo.

O suprimento de novo bitcoins cairá 50% por bloco minerado por volta de 18 de abril, restringindo ainda mais a oferta do bitcoin.

Juntamente com a pressão de compra impulsionada pelos recém-lançados fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin nos Estados Unidos, o cenário poderia estar se encaminhando para uma restrição da oferta nunca antes vista.

Esta é a principal teoria para justificar a disparada do preço do bitcoin em 2024 – uma que faz com que as novas máximas históricas pareçam modestas.

US$ 130 mil antes do final do ano

O momento da nova descoberta de preço do Bitcoin varia consideravelmente entre os analistas mais populares do mercado.

Para o trader Alan Tardigrade, no entanto, o foco está em US$ 130 mil – quase o dobro das máximas atuais. Um valor que, segundo ele, seria atingido antes do final do ano.

Em um gráfico publicado no X (antigo Twitter) em 6 de fevereiro, ele demonstrou o chamado padrão de “xícara e alça” que está se desenhando no gráfico semanal.

“E se o bitcoin quebrar este Padrão perto da data do halving (cerca de 2 meses depois)?”, questionou.

“O alvo para esse padrão é US$ 130 mil. Em outras palavras, é a última oportunidade de acumulação nestes 2 meses antes de ultrapassarmos os cem mil.”

Como o Cointelegraph informou no ano passado, vários modelos de preço do bitcoin convergem em torno de US$ 130 mil como um alvo provável. No entanto, o horizonte seria mais amplo. Espera-se que o valor seja alcançado no final de 2025.

Ou US$ 280 mil depois?

Aqueles dispostos a esperar mais tempo por um topo de ciclo mais alto podem estar se preparando para uma jornada selvagem.

Para Charles Edwards, fundador do fundo quantitativo de ativos digitais Capriole Investments, o caminho ascendente resultará em mais de US$ 250 mil por bitcoin em 2025.

“Se os retornos do bitcoin pós-halving forem iguais aos de 2020, esperamos que o bitcoin chegue a US$ 280 mil no ano que vem”, disse ele aos assinantes do X.

Edwards baseou-se em uma narrativa comum envolvendo os ciclos de preços de quatro anos do bitcoin, que afirma que cada pico de ciclo sucessivo será menos extremo do que o anterior devido ao amadurecimento do bitcoin. Assim, a volatilidade tornaria-se permanentemente mais baixa.

Aos seus olhos, no entanto, mesmo o rompimento de 2020 – que levou o BTC/USD de US$ 10.000 em setembro para US$ 58.000 apenas sete meses depois – não mostrou o bitcoin em plena potência.

“Você pode razoavelmente argumentar que os retornos do ciclo atual são inferiores aos de 2020”, continuou.

“No entanto, acredito que o desempenho do ciclo de 2020 foi medíocre e atípico.”

Em uma entrevista concedida ao Cointelegraph em fevereiro do ano passado, Edwards descreveu o próximo halving como o “mais importante” da história do bitcoin.

“Vale a pena mencionar que nenhum dos halvings anteriores foi precificado, então espero que retornos de centenas de por cento se repitam daqui por diante também”, disse ele na época.

Tempo está se esgotando até a corrida para US$ 64 mil

Algumas das previsões de preços mais ousadas do bitcoin envolvem novas máximas históricas em paralelo ao próprio halving.

Embora alguns acreditem que o bitcoin continuará a cair até o evento, o popular investidor Fred Krueger vê uma explosão do preço muito mais cedo do que muitos esperam.

Em uma postagem publicada no X no fim de semana, Krueger defendeu “o caso da máxima histórica nos próximos 30 a 60 dias.”

Conforme relatou o Cointelegraph, isso depende da atividade relacionada aos ETFs, à medida que os recém-lançados produtos de investimento atraem cada vez mais capital.

“Nos próximos 30 a 60 dias, haverá de 20 a 40 pregões. Aposto que isso resultará em entradas de 4 a 6 bilhões de dólares novos”, previu ele.

“Com uma capitalização de mercado de 850 bilhões, é muito fácil ver que isso poderia impulsionar o mercado em 50% ou para US$ 64 mil. Basicamente uma nova máxima histórica.”

