3 motivos que mantêm preço do bitcoin estagnado, segundo Bolsa de Chicago

Jim Iuorio, trader de opções veterano e diretor na TJM Institucional Services, casa de corretagem independente, listou, a convite da Bolsa de Chicago (CME), as três razões pelas quais o preço do bitcoin está estagnado na faixa entre US$ 35.000 e US$ 45.000.

Uma dessas razões, segundo ele, é o fortalecimento do dólar frente a atual questão geopolítica. “Provavelmente ainda é cedo para darmos como certo, mas parece ter algumas coisas segurando o preço do bitcoin de subir ou descer tanto”, disse o analista.

De acordo com o especialista, além do fortalecimento do dólar em decorrência da guerra entre Ucrânia e Rússia, os outros motivos são o plano do Fed de aumentar as taxas de juros norte-americanas - como aconteceu no início da semana, quando o Federal Reserve aumentou em 0,25% o juro base dos EUA - e a crescente regulação do mercado de criptoativos por governos, como também visto na semana passada, em forma do decreto do presidente Joe Biden.

Iuriou apontou também duas razões pelas quais o bitcoin pode subir: os estímulos econômicos da China e Japão, combatendo o declínio do crescimento econômico desses países, e manchetes recorrentes sobre governos tomando ativos de bancos.

Depois de uma forte queda no final de 2021 e outra no final de janeiro de 2022, o preço do bitcoin tem se mantido estável, na faixa citada pelo especialista. Atualmente, a criptomoeda é negociada a 40.750 dólares, com perda acumulada de quase 16% desde o início do ano.

