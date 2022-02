Três lições para quem quer investir em cryptogames, segundo Felipe Dantas

Em se tratando de criptomoedas ou não, todo dinheiro tem sua volatilidade, ou seja, toda troca monetária está sujeita a oscilações dos mais diferentes tipos — seja pela alta demanda, capaz de valorizar um ativo ou pela desvalorização e perda do valor atribuído àquela moeda, por exemplo.

Recentemente, criptomoedas como a CCAR — do jogo em NFT CryptoCars —, sofreram um golpe e, em consequência, houve uma desvalorização massificada. É isso que Felipe Dantas, pós-graduado em mercado financeiro e investidor no mercado digital, comenta em seu canal no YouTube.

O rug pull (“puxada de tapete” na tradução para o português) é um golpe no qual os desenvolvedores de determinado projeto fogem e somem com os fundos dos investidores. Em janeiro deste ano, a manobra maliciosa e ilícita foi sofrida simultaneamente pelos jogos em NFT Cryptoplanes, Cryptocars e Cryptoguards, o que assustou os investidores e trouxe a discussão sobre cryptogames ainda mais à tona.

Em seu canal no YouTube, Dantas comenta sobre como os novos mercados têm um comportamento específico, que só é compreendido com o passar do tempo. O mesmo acontece no caso de cryptogames.

Segundo ele, um dos pontos primordiais para que um jogo tenha sucesso é sua sustentabilidade, ou seja, se paga bem, se existem jogadores engajados querendo jogar e se existem projeções de novos modos de jogo, como o multiplayer. Na opinião do investidor, uma das chaves do sucesso dos cryptogames está justamente na criação de comunidades — noção tão comum no mundo dos gamers.

Para Dantas, jogos como Dogami, Lunar Rush e Heroes of Mavia estão entre os mais bem cotados para os próximos anos. “É importante entender qual é a economia do jogo, para que serve a criptomoeda e como ela será utilizada, além, é claro, de gerar lucro para o jogador. Você tem de pensar como investidor mas também como empresário”, comenta Dantas.

Além dessas lições, o especialista compartilha alguns outros pontos muito importantes para os jogadores e investidores que querem ter sucesso no universo dos cryptogames. Veja abaixo:

Três lições para ser bem-sucedido como investidor de cryptogames

1. Não espere um jogo bombar para investir nele

É comum ouvir reclamações de jogadores que só conheceram o jogo quando ele estourou. Para Dantas, o desafio é tentar nadar contra essa maré: pesquisar e fazer testes em jogos menos conhecidos considerando o possível crescimento gradual: “Não espere que um jogo bombe no YouTube ou no TikTok para você entrar [montar uma posição]. Entre em jogos novos, não naquele que todo mundo já ganha [dinheiro]. Teste e tenha em mente que você vai gastar dinheiro”.

2. Aprenda a perder (porque isso o torna um jogador e investidor melhores)

No mundo dos investimentos, está na frente quem é bom jogador. Isto é, aqueles que souberem perder. Perder enriquece o processo pois é uma experiência válida para o investidor ter mais know how do que está fazendo. Além de perder, outra característica comum a todos os jogos é que existe um ciclo. "A pessoa começa a jogar, gosta, começa a ganhar dinheiro mas depois chega uma hora que enjoa ou sai um game melhor, que paga mais, que tem uma dinâmica mais interessante. É assim com FIFA, é assim com GoPro Soccer. Poucos games, de fato, conseguem se manter ao longo do tempo”, analisa Dantas.

3. Seja curioso! Pesquise, pesquise e pesquise

Além do conhecimento e de saber ler os padrões do mercado, Felipe descreve uma característica que, segundo ele, está dentre as mais importantes para ter sucesso com cryptogames: "Se você é curioso, se você testar, e está desde o início em busca de oportunidade, você vai ganhar dinheiro. Se [o jogo] der certo, você vai ganhar muito dinheiro”, ressalta o investidor. O investimento em cryptogames exige estratégia. “É importante que, se você está tendo algum tipo de rentabilidade, zere seu risco inicial. Tire o valor que comprou em NFT, e invista no próximo cryptogame. A ideia é que você sempre siga investindo, siga pesquisando", ressalta.

