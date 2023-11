3 golpes que hackers estão usando para roubar criptomoedas e como evitá-los

Para rastrear e combater o desaparecimento repentino de tokens de carteiras digitais, é necessário que os investidores conheçam as várias táticas que os malfeitores usam para roubar criptomoedas com sucesso.

A investigadora de redes blockchain Bitrace identificou três táticas eficazes que os hackers estão usando para obter acesso às carteiras de investidores de criptomoedas: por meio de mecanismos de busca, como Google e Bing, sequestro de pasteboard e mineração de liquidez e roubo de moedas.

Descobriu-se que investidores de criptomoedas que alegam que suas "moedas desapareceram de repente" baixaram recentemente aplicativos de criptomoedas de fontes não verificadas. Os invasores usam técnicas de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) para obter uma posição mais alta nas pesquisas realizadas na Internet, coagindo inadvertidamente os usuários a baixar e se inscrever em aplicativos falsos com vulnerabilidades.

Aplicativos falsos

O sequestro de Pasteboard envolve o processo de captura ou modificação automática de dados de texto previamente copiados de clicboards. A técnica geralmente é usada para roubar frases-semente dos usuários, que podem ser usadas posteriormente para acessar carteiras e drenar fundos.

A Bitrace destacou como um aplicativo falso do Telegram estava sendo usado para substituir o endereço da carteira de destino copiado na área de transferência, fazendo com que os usuários enviassem seus tokens para o hacker.

Por fim, os clássicos golpes de liquidez de "alto rendimento e baixo risco" também foram classificados como um dos três golpes mais populares que resultaram no desaparecimento de tokens. A Bitrace recomendou três métodos que os usuários de criptomoedas podem usar para rastrear os fundos roubados, começando pelo rastreamento das taxas de transação. Os investigadores geralmente encontram o endereço do hacker rastreando a origem das taxas de transação que foram pagas para movimentar os fundos roubados.

Outras maneiras pelas quais os investidores podem aumentar suas chances de recuperar fundos roubados incluem o uso de exploradores de blockchain e ferramentas profissionais. Para saber mais sobre como rastrear criptomoedas roubadas, leia o artigo do Cointelegraph Research sobre como a análise de dados de blockchain pode ajudar os traders a recuperar seus fundos.

Além de vitimar investidores, os golpistas também costumam roubar fundos de organizações de criptomoedas. Como parte de uma iniciativa para mitigar os efeitos de uma exploração recente, o Maestrobots – um grupo de bots de criptomoeda no aplicativo de mensagens Telegram –pagou um total de 610 ETH de sua própria receita para cobrir todas as perdas dos usuários, que totalizaram mais de US$ 1 milhão.

A empresa de segurança de blockchain CertiK confirmou AO Cointelegraph que havia detectado as transações que mostravam a compensação de 334 ETH paga aos usuários pela Maestro. "A maioria desses tokens voltou a subir devido à expectativa de que iríamos comprar os tokens no mercado. A maioria desses tokens ainda está viva e funcionando", disse um porta-voz da Maestrobots ao Cointelegraph.

