3 cryptogames para conseguir renda extra jogando, segundo especialista

Os jogos sempre foram uma forma de entretenimento apreciada por seres humanos. Eles sofreram por diversas evoluções ao longo do tempo, passando de brincadeiras presenciais que exigiam mais habilidades físicas, para o mundo online, aprofundando estratégias, raciocínio lógico e tantas outras habilidades.

Ao olharmos para o avanço mais recente dos jogos encontramos os cryptogames, que adotam o modelo play to earn, pelo qual os jogadores têm um retorno financeiro de acordo com etapas e tarefas cumpridas no ambiente virtual. Especificamente em 2021, os cryptogames se destacaram no universo dos criptoativos. Títulos como Axie Infinity e Splinterlands conquistaram milhões de jogadores e alcançaram fortes valorizações de suas criptomoedas próprias (a grande maioria criada com a tecnologia dos tokens não fungíveis, NFTs) em pouco tempo.

Com a alta dos NFTs, os cryptogames ultrapassaram o espaço do entretenimento e da diversão e passaram a se destacar também como forma de investimento, oferecendo possibilidades de altos retornos para os jogadores e investidores. Dessa forma, muitas pessoas ingressaram nos jogos online com o objetivo de aumentar a renda.

O especialista e professor de criptoativos da Exame Invest, Felipe Dantas, contou, em seu canal no TikTok, conhecer pessoas que trocaram o emprego tradicional pelos jogos, e que estão conquistando um bom patrimônio dessa forma. Para quem tem interesse em entrar nos cryptogames e ganhar dinheiro jogando, Dantas destacou três jogos que representam uma boa oportunidade. O especialista reforça, contudo, que as indicações não são recomendações de investimentos, são apenas a percepção dele sobre a área.

Confira 3 cyptogames que pagam para jogadores

Axie Infinity

O jogo Axie Infinity é o primeiro destaque feito por Dantas. O game que pode ser considerado o bitcoin dos criptogames (por ter sido o primeiro a se destacar no meio) recebe o investimento de empresas como a Ubisoft, empresa de jogos eletrônicos; e a Samsung, através de um fundo gerido pela empresa que chama Samsung Next. Outros pontos a se destacar são a quantidade de jogadores (quase 3 milhões ativos por mês) e o volume de NFTs negociados (mais de 3 bilhões de dólares movimentados até hoje).

Com o sucesso do Axie Infinity, a AXS passou a ser negociada no mundo todo e, de acordo com um levantamento recente, subiu mais de 100.000% entre 2020 (ano de seu lançamento) e 2021. Além disso, segundo uma análise realizada pela Bacancy, que revelou os NFTs mais procurados de 2021 com base na quantidade de vezes em que eles são pesquisados ​​no Google a cada mês, o Axie Infinity ficou em primeiro lugar, com 706.000 pesquisas globais mensais.

Bomb Crypto

A segunda indicação do especialista é o Bomb Crypto, um game lançado em 2021 e que foi inspirado no Bomberman, um título de sucesso nos anos 1980. No jogo, os participantes precisam coletar a moeda digital da plataforma, chamada BCOIN. Segundo o CoinMarketCap, cada BCOIN vale US$ 1,92 (no momento em que este texto é escrito).

O jogo também conta com grandes investidores como Reminato, Launch, Kardia, CyclicAds e CoinLAB. “Para entrar neste cryptogame o investimento exigido não é tão caro, mas ele também não é tão sólido quanto o Axie Infinity”, explica Dantas.

Thetan Arena

Por fim, o último jogo destacado pelo especialista da Exame Invest é o Thetan Arena. O cryptogame utiliza a tecnologia blockchain para pagar os jogadores no modelo play to earn e ultrapassou os 5 milhões de jogadores em dezembro de 2021 (seu lançamento ocorreu em novembro).

Segundo Dantas, neste game é possível jogar de graça, mas aqueles que entram investindo um valor inicial conseguem alcançar uma rentabilidade maior. Isso acontece porque, diferente do Axie Infinity, no Thetan Arena, os jogadores podem começar a jogar sem comprar um NFT.

Confira a seguir a indicação de cryptogames feita por Felipe Dantas: