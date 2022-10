2ª maior corretora cripto do mundo, Coinbase terá documentário no Amazon Prime Video

O cofundador e CEO da Coinbase, Brian Armstrong, anunciou em uma série de publicações no Twitter em 4 de outubro que um documentário centrado em criptomoedas capturando sua jornada de construção de uma startup de tecnologia do zero estará disponível nesta sexta-feira, 7, no Amazon Prime, iTunes, Youtube e outras plataformas de streaming.

O documentário – “Coin: A Founder’s Story” – pretende abrir a cortina e mostrar às pessoas como é realmente construir uma empresa de tecnologia do zero e incentivar outras pessoas que querem fazer o mesmo. Atualmente, a Coinbase está entre as maiores corretoras de criptomoedas do mundo e é a única a ser listada na Nasdaq.

De acordo com o CEO, o diretor de documentários Greg Kohs e sua equipe tiveram “acesso sem precedentes” à empresa de Armstrong, capturando os loucos altos e baixos ao longo dos últimos três anos. O anúncio disse que o documentário capturará “o bom, o ruim e o feio” de construir uma startup de tecnologia do zero, para se tornar uma empresa listada em bolsa.

1/ Big announcement: we've been working with director Greg Kohs on a documentary about cryptocurrency and Coinbase over the last three years, and it will be coming out this Friday on Amazon Prime/iTunes/YouTube etc.

See the trailer here: https://t.co/JNAc2pjJPf

