2ª maior carteira Ethereum compra R$ 2,6 bi em 5 criptomoedas; veja quais

A diversificação da carteira é fundamental para qualquer investidor. E o proprietário da segunda maior carteira da rede Ethereum parece saber muito bem disso. Além de bilhões de dólares em ether, o investidor possui vários outras criptomoedas armazenadas - e nesta semana aumentou sua exposição a esses outros ativos em US$ 454,75 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões).

A "baleia", como são chamados os grandes investidores do mercado cripto, fez a compra bilionária em cinco diferentes ativos digitais, apenas nos últimos sete dias. Agora, a carteira, que possui mais de US$ 2 bilhões em ether, chegou a um total de quase US$ 6 bilhões em criptomoedas variadas. Os dados são da ferramenta de monitoramento WhaleStats.

A principal compra do investidor na última semana foi em FTX Token, a criptomoeda da corretora cripto FTX, negociada e conhecida pelo ticker FTT. Ao todo, a "baleia" adquiriu 10 milhões de unidades do ativo, totalizando um investimento de US$ 423 milhões (R$ 2,43 bilhões), levando a exposição da carteira ao FTT para US$ 1,6 bilhão.

Além da criptomoeda criada pela corretora do bilionário Sam Bankman-Fried, a segunda maior carteira da rede Ethereum fez outras quatro compras milionárias na última semana.

Da criptomoeda nativa da rede Polygon, a MATIC, o investidor comprou 6 milhões de tokens, equivalentes a quase US$ 14 milhões (R$ 80 milhões). No mesmo período, ele também enviou 2 milhões dos tokens para outros endereços, em operações que podem ser vendas de parte dua sua posição, ou transferências para outros endereços que pertencem ao mesmo dono.

Outro ativo que foi comprado em grande quantidade pelo investidor foi o The Graph (GRT). Foram US$ 10,35 milhões (R$ 60 milhões) investidos em tokens do projeto conhecido como o "Google da blockchain", por funcionar como um buscador/indexador de dados em blockchain. No total, a carteira comprou 15 milhões de tokens GRT.

O quarto criptoativo mais comprado pela "baleia" na última semana foi o LINK, do protocolo Chainlink. Foram 215 mil tokens, avaliados em mais de US$ 4 milhões (R$ 23 milhões). Por último, a carteira adicionou 700 mil unidades de MANA ao seu saldo. O investimento na criptomoeda nativa do metaverso Decentraland é avaliado em US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões).

Além do ether e dos recém-adquiridos FTT, MATIC, GRT, LINK e MANA, a carteira também tem vários outros criptoativos em seu saldo, inclusive alguns com valores elevados, como o token Omicron, que tem o mesmo nome da nova variante da covid-19 e recentemente viveu uma forte alta. WBTC, LUNA, SRM, FTM, SUSHI e BAT são alguns dos outros ativos guardados no endereço, assim como as stablecoins USDT e USDC.

Com quase US$ 6 bilhões de saldo, a carteira só perde para um endereço da rede Ethereum, cujo saldo supera os US$ 7,8 bilhões.