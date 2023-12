1º minerador de bitcoin vende suas criptos após 13 anos e lucra quase R$ 200 milhões

Criado por uma personalidade anônima chamada de Satoshi Nakamoto em 2009, o bitcoin prometia ser uma moeda completamente digital e livre de ligações com governos ou empresas. Hoje em dia a criptomoeda deu início a um verdadeiro mercado de ativos digitais e já subiu mais de 550 vezes, desbancando todos os outros investimentos. No entanto, poucas pessoas acreditavam no potencial do bitcoin no início.

Uma dessas pessoas foi um minerador anônimo que pode ter lucrado quase R$ 200 milhões na última segunda-feira, 4. Ele ou ela foi um dos primeiros mineradores da rede Bitcoin, que utiliza o mecanismo de consenso da prova de trabalho (PoW) e a mineração para validar suas transações. Pelo trabalho realizado, os mineradores ganham recompensas em bitcoin.

Bitcoin por US$ 0,1

Bitcoin por US$ 0,1

Em novembro de 2010, o usuário anônimo minerou 999.99 unidades de bitcoin pelo custo de aproximadamente US$ 100, ou R$ 160 na cotação do dólar na época. Agora, essas criptomoedas valem quase R$ 200 milhões.

O bitcoin, que valia cerca de US$ 0,1, agora custa US$ 43.260 após ter atingido novos recordes anuais de preço recentemente. A maior criptomoeda do mundo já subiu mais de 160% desde o início do ano.

O lucro realizado depois de mais de uma década surpreendeu analistas da CryptoQuant, que avaliam que o usuário pode ter vendido suas unidades de bitcoin. As criptomoedas são tão antigas que na época de mineração, Satoshi Nakamoto ainda era ativo em fóruns da internet. O criador anônimo do bitcoin “desapareceu” em 2011.

“Especulamos que este primeiro minerador vendeu 1.000 Bitcoins, enviando-os para um serviço de balcão ou de custódia”, disseram analistas da CryptoQuant à CoinDesk em nota. “Devido aos padrões de transação do endereço de recebimento, existe a possibilidade de o bitcoin ter sido enviado para um serviço de balcão ou de custódia.”

Recentemente, outros investidores também realizaram lucros surpreendentes com unidades de bitcoin guardadas por anos.

