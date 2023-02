10 blockchains que mais se desenvolveram em 2023 até agora: Polkadot e Cardano se destacam

Para além da cotação, o desenvolvimento tecnológico é o que pode fazer com que as criptomoedas integrem cada vez mais o dia a dia de pessoas em todo o mundo. Pensando nisso, Polkadot e Cardano estão entre as que mais investiram em desenvolvimento nos últimos meses, de acordo com dados da Santiment retirados do GitHub.

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão. Ele permite que programadores ou qualquer usuário cadastrado contribuam em projetos privados ou de código aberto em qualquer lugar do mundo.

Polkadot

A rede que teve a maior atividade de desenvolvimento no GitHub no último mês foi a Polkadot, um dos blockchains interoperáveis mais bem-sucedidos da atualidade, que anunciou recentemente uma parceria com a Toyota. Em janeiro, sua criptomoeda nativa subiu mais de 40%.

Conhecida como “o blockchain dos blockchains”, a Polkadot possui um plano de ação com foco no aumento da escalabilidade da plataforma e uma atualização que já tem data marcada poderá fazer com que a rede seja capaz de processar entre 100 mil e 1 milhão de transações por segundo.

A Polkadot dividiu o pódio de janeiro com a Kusama, conhecida como sua “prima rebelde” entre entusiastas do blockchain. A Kusama tem quase o mesmo código-fonte que a Polkadot, segundo informações do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Cardano

Em seguida veio a Cardano. Criada por Charles Hoskinson, um dos cofundadores da Ethereum, a Cardano tem viés acadêmico e gera discussões sobre seu desenvolvimento. Apesar disso, a rede foi a que mais se desenvolveu em 2022, de acordo com dados do Finbold. No mesmo período, a Polkadot ficou em segundo lugar.

Para este ano, a Cardano tem planos de novas atualizações e desenvolve a sua própria stablecoin – criptomoeda estável – chamada Djed. Alguns especialistas chegaram até mesmo a apontar que a Djed pode ser um gatilho para novas altas da ADA, criptomoeda nativa da rede Cardano que já subiu quase 60% apenas no início de 2023.

Além de Polkadot, Kusama e Cardano, outros blockchains famosos integram a lista das 10 redes que mais se desenvolveram no último mês, como o metaverso Decentraland e o segundo maior blockchain do mundo, a Ethereum. Confira a lista completa:

1. Polkadot

2. Kusama

3. Cardano

4. Decentraland

5. Status

6. Cosmos

7. Filecoin

8. Internet Computer

9. Ethereum

10. Concordium

