1/4 de todos os bitcoins estão com investidores no prejuízo em meio ao "tarifaço" de Trump

Mais de um quarto de todas as unidades de bitcoin estão com investidores que operam atualmente no prejuízo, de acordo com dados da plataforma CryptoQuant. O levantamento indica uma inversão completa para esses investidores, já que, até poucas semanas atrás, quase todos ainda estavam no lucro.

De acordo com a CryptoQuant, 26% das unidades da criptomoeda estão com investidores que operam com prejuízo não realizado. Isso significa que, caso esses investidores vendessem seus ativos agora, eles receberiam um valor inferior ao investido no momento da aquisição das criptomoedas.

Em 15 de dezembro de 2024, esse número era significativamente menor: apenas 0,015% de toda a oferta de bitcoin pertencia a investidores no prejuízo. Em 18 de janeiro de 2025, o número também era muito menor, com 1,46% das unidades do ativo nessa situação.

Desde então, porém, essa métrica tem "subido vagarosamente", segundo a CryptoQuant, até chegar a esse novo patamar. A empresa acredita que o movimento reflete uma deterioração rápida e expressiva do cenário macroeconômico global graças ao início do "tarifaço" do governo Trump.

Os dados da CryptoQuant indicam que a última vez em que uma proporção semelhante de unidades de bitcoin pertencia a investidores no prejuízo foi em 6 de setembro de 2024, quando a cifra rondava os 30%. À época, a criptomoeda estava cotada em US$ 56 mil. Hoje, ronda os US$ 75 mil.

Segundo a empresa de dados, a maior parte desses investidores no prejuízo compraram unidades da criptomoeda entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. O período envolveu uma rápida disparada no preço do ativo graças à euforia entre investidores com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais.

Em três meses, o bitcoin bateu uma sequência de recordes de preço, saltando da casa dos US$ 75 mil para cerca de US$ 109 mil. Em seguida, porém, ele iniciaria um movimento de desvalorização que eliminou todos os ganhos nesse período, deixando investidores no prejuízo.

Assim como o movimento de alta, a queda também foi causada pelo presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, investidores que compraram unidades de bitcoin antes das eleições presidenciais estão majoritariamente no lucro. Em crises passadas, como a da quebra da FTX em 2022, o número de bitcoins com investidores no prejuízo chegou a 56%.

