Visa adquire fintech e quer se tornar 'rede das redes' na América Latina

A Visa anunciou na noite da última terça-feira (28) a assinatura de acordo definitivo para compra da YellowPepper, fintech pioneira em pagamentos com dispositivos móveis e com ampla atuação na América Latina e no Caribe.

A empresa já tinha uma parceria firmada com a YellowPepper, na qual fez um grande investimento em maio de 2018, e, agora, segundo a companhia, a compra tem como objetivo acelerar a estratégia da Visa de se tornar a "rede das redes", já que poderá reduzir o time-to-market de emissores e processadoras, assim como os custos para acessarem solução inovadoras e interoperáveis, independentemente de quem seja proprietário das trilhas de pagamento ou de quem as controla.

“Estamos muito entusiasmados com a aquisição da YellowPepper e como ela fortalece nossa trajetória de crescimento de negócios na América Latina e no Caribe. A aquisição irá acelerar a habilidade da Visa em criar soluções de pagamentos digitais inovadoras e acessíveis, que empoderam consumidores e empresas, permitindo que prosperem social e economicamente”, afirmou Eduardo Coello, presidente regional da Visa América Latina e Caribe, em comunicado oficial.

“A tecnologia da YellowPepper, que funciona como um ‘adaptador universal’, será a chave para construirmos nossa estratégia de ‘rede das redes’, nos transformando em um ponto único de acesso para iniciar qualquer tipo de transação e permitindo o movimento seguro do dinheiro”.

A plataforma da YellowPepper oferece um conjunto rico de APIs para permitir que emissores, processadoras e governos realizem de maneira rápida diversos fluxos de pagamento por meio de uma única conexão.

Ainda segundo a Visa, "a YellowPepper facilitará uma integração mais fácil ao Visa Direct, plataforma de pagamentos em tempo real da Visa, ao Visa B2B Connect, rede de pagamento não baseada em cartão entre países e empresas, além de serviços de valor agregado. Juntas, as empresas irão expandir a habilitação de produtos e serviços digitais, proporcionando experiências diferenciadas e seguras para todo o ecossistema, além de aumentar novos fluxos de volume e transações".

“Juntas, Visa e YellowPepper podem entregar capacidades superiores de pagamento, oferecendo incomparáveis serviços de valor agregado para emissores, governos e processadoras em toda a região. A YellowPepper tem trabalhado para transformar o cenário bancário e de pagamentos na América Latina nos últimos 15 anos por meio da tecnologia e, com a aceleração da digitalização global e desaparecimento das fronteiras, nossos clientes se beneficiarão enormemente a partir dessa união com a Visa”, disse Serge Elkiner, CEO da YellowPepper.

Elkiner seguirá à frente da YellowPepper, que continuará a oferecer comercialmente suas soluções agnósticas. A transação ainda está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, e deve ser concluída nas próximas semanas.