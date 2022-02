BIS: Brasil recebe 50% dos investimentos em fintechs da América Latina

Um estudo publicado na última semana pelo BIS (Banco de Compensações Internacionais), instituição considerada o "banco central dos bancos centrais", mostra que o Brasil é o principal mercado de fintechs da América Latina, tanto em termos de investimentos, quanto em número de negócios e em volume de financiamento.

O estudo do BIS, que mapeou startups do setor financeiro em toda a América Latina, mostra que o Brasil acumulou 222 acordos de negocição com fintechs e responde por 50,5% do total de investimentos do setor na região, somando, ao todo, quase 2,5 bilhões de dólares — a maior parte direcionada a bancos digitais e serviços de pagamento.

O país com o segundo maior volume de investimento na região é a Colômbia, com 1,09 bilhão de dólares, seguido por México (649 milhões de dólares) e Argentina (290 milhões). Em relação ao volume de financiamento alternativo, a segunda colocação é do Chile, seguido por México e Colômbia.

"Entre 2017 e 2019, o investimento em fintechs cresceu mais de 100%, enquanto o número de acordos aumentou 28%", diz o relatório do BIS.

O relatório mostra que, em 2019, 64% dos brasileiros usou serviços de pelo menos uma fintech — mesmo número da média mundial. No México, 72% da população utiliza serviços de fintechs, enquanto na Colômbia são 76%. Os altos números dos países latino-americanos em relação à média global se deve principalmente por causa do grande número de desbancarizados.

Ainda segundo o documento, mais da metade da população dos países da América Latina não tem acesso a serviços financeiros e, como oferecem custos mais baixos e maior eficiência, as fintechs avançam rapidamente na região.