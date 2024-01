Imóvel ou CDI: qual a melhor escolha para investidores?

Caros leitores da EXAME, hoje, vamos explorar um dilema que aflige muitos investidores jovens: CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou investimento imobiliário? Em uma era em que os investimentos podem ser feitos com um clique, é crucial entender como equilibrar seu portfólio para obter o melhor retorno possível.

Sem dúvida esse é um duelo épico: CDI versus Investimento Imobiliário. Em um canto do ringue, temos os investimentos atrelados ao CDI, com sua reputação de investimentos seguros. No outro canto, temos o investimento imobiliário, com propriedades sedutoras e potencial de crescimento. Quem sairá vitorioso?

Round 1

CDI: a conveniência engravatada

Primeiramente, é importante destacar que o CDI é uma taxa de juros utilizada somente nos empréstimos entre os bancos. Contudo, ela é usada como principal índice comparativo dos investimentos de renda fixa.

Agora, imagine o CDI como o seu tio rico, que sempre mantém seu dinheiro seguro e sob controle. Investir em CDI é como emprestar dinheiro aos bancos, e eles pagam juros em troca. É conveniente, líquido e você pode começar com pouco dinheiro.

Mas aqui está o negócio: o CDI é um convidado educado, mas não é uma “festa” em si. Os retornos são, muitas vezes, modestos, e podem até perder para a inflação (a inflação real, aquela que sentimos no bolso de verdade e não o índice oficial divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para os jovens investidores que buscam grandes conquistas, o CDI pode ser um pouco "careta". Além disso, temos uma tendência bastante clara de queda durante o ano de 2024.

Round 2

Investimento Imobiliário: solidez com pouca liquidez

Ter uma fatia dos seus investimentos no mercado imobiliário pode ser como “ter uma casa de férias em Trancoso”. É atraente, emocionante e pode gerar renda.

As propriedades imobiliárias podem oferecer fluxo de caixa passivo através do aluguel e ganhos de capital quando os preços das propriedades sobem. Além disso, com a queda das taxas de juros, muitos veem o mercado imobiliário como uma alternativa atraente e muito segura.

Mas, cuidado, jovem investidor! O mercado imobiliário também tem seus altos e baixos e requer conhecimento, atenção e timing preciso.

Então, se a escolha for se aventurar por esse mercado, procure sempre profissionais especializados - seja para investir de forma direta na aquisição de um imóvel na planta, por meio de fundo imobiliário, via aporte direto em incorporações através de SCPs/SPEs ou crowd funding.

Round 3

A combinação vencedora

E a resposta? A verdade é que não precisamos escolher apenas um lado. A estratégia mais inteligente é uma combinação cuidadosamente equilibrada.

Mantenha parte de seu dinheiro em investimentos mais seguros, como o CDI, para garantir estabilidade e liquidez de curto ou, até, médio prazo. Ao mesmo tempo, alocar parte de seus recursos em ativos imobiliários pode proporcionar um impulso considerável ao seu portfólio.

Lembre-se: investir é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, mantenha-se informado, diversifique seu portfólio e continue aprendendo sempre. E, quando você se tornar o próximo magnata dos investimentos, não esqueça de me convidar para a festa na casa de praia em Trancoso!

Até a próxima aventura financeiro-imobiliária.