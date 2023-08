Existe almoço grátis no mercado financeiro?

“Não existe almoço grátis!” ou “There is no such thing as a free lunch”. A autoria deste famoso ditado que circula no mercado financeiro é atribuída a donos de bares e restaurantes americanos do século XIX. Contudo, foi o prêmio Nobel em economia e um dos grandes pensadores do liberalismo, Milton Friedman, que o eternizou em meados de 1970.

A ideia por trás da frase, que é bastante utilizada por investidores e economistas, é mostrar que sempre existe uma pessoa que paga um preço, ainda que você não tenha custos.

Não há o que discutir. É fato. No mercado financeiro, muito se fala sobre as tais pirâmides e outros tipos de golpes. Bernie Madoff, que foi protagonista de um dos maiores escândalos do tipo na história americana, nos traz um ensinamento importante sobre o assunto.

Porém, existe, sim, uma forma de obter o tão falado “almoço grátis” e não se trata de um caminho de promessas fáceis e falsas. Trata-se da diversificação da carteira de investimentos.

Segundo Markowitz, o criador da teoria moderna da construção de portfólio, “a diversificação é o único almoço grátis no universo dos investimentos”.

Como montar uma boa carteira de investimentos?

De acordo com o economista, uma carteira de investimentos bem construída e corretamente equilibrada pode reduzir os riscos sem, no entanto, diminuir o retorno do investidor.

Em sua teoria, existe a ideia de que o risco de um portfólio não deve ser medido apenas pelo perfil de cada ativo de forma individual, mas sim pela correlação entre cada um deles.

Pense, por exemplo, na relação entre o dólar e o Ibovespa. Se você prestar atenção, vai reparar que, em muitos casos, a queda da bolsa de valores costuma ser acompanhada por uma alta da moeda norte-americana.

A explicação para este movimento, de forma simplificada, está na busca por proteção do lado dos investidores, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, e deixa claro como existe, de fato, uma relação entre as duas classes.

Neste ponto, é importante dizer que não se trata de uma relação de causa e efeito. Em outras palavras, a alta do dólar não acontece, necessariamente, por conta da queda do Ibovespa.

Ainda de acordo com o exemplo acima, imagine um investidor que tenha entendido a importância da diversificação, sem, no entanto, entender bem como ela deve ser realizada. Se esta pessoa comprou ações da Petrobras, Vale e Eletrobras, que, juntas, representam cerca de 30% do índice Ibovespa, ela não terá feito uma diversificação saudável. Aliás, muito pelo contrário, os riscos embutidos neste portfólio seriam, sem dúvidas, bastante elevados.

Portanto, você já deve ter percebido, a mensagem principal deste artigo é destacar a importância da construção de um bom portfólio. Esta seleção é gratuita e traz um benefício enorme ao longo do tempo, tanto em termos de rentabilidade quanto em oscilações menores no patrimônio.

Para finalizar, gostaria de prestar uma homenagem ao mesmo Harry Markowitz citado neste artigo. O economista, pai da “Teoria Moderna de Portfólio” e ex-professor da Universidade da Califórnia faleceu aos 95 anos no dia 22 de junho. Que o seu legado sempre seja preservado!