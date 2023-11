Xiaomi Redmi Note 12S vale a pena na Black Friday? Veja detalhes do celular e ficha técnica

Lançado no início deste ano, o Redmi Note 12S da empresa chinesa Xiaomi ganha pontos ao oferecer uma bateria com 5.000 mAh de capacidade, o que garante um pouco mais do que um dia de duração.

Se você procura conjunto de lentes potentes, o modelo Redmi Note 12S é equipado com câmera tripla e uma frontal com boa resolução e com boas aberturas. Quando quiser filmar, o dispositivo entrega uma captação de vídeo em 1080p e 720p tanto nos sensores traseiros quanto no de selfies.

Confira mais especificações do smartphone da Xiaomi, como está o preço do modelo e se é uma boa opção para adquirir durante a Black Friday em 2023.

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12S

Display : 6,43 polegadas

: 6,43 polegadas Resolução : 2400x1080 pixels

: 2400x1080 pixels Tela: AMOLED com suporte a 90Hz

AMOLED com suporte a 90Hz Tecnologia de tela : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Processador : MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2 Memória RAM : 6 GB ou 8 GB

: 6 GB ou 8 GB Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

: 128 GB ou 256 GB Sistema operacional : Android com MIUI 14 (com atualização)

: Android com MIUI 14 (com atualização) Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Conectividade : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Câmera tripla : principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4)

: principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4) Câmera frontal : 16MP (F.24)

: 16MP (F.24) Gravação de vídeo: Full HD

Quanto custa um Xiaomi Redmi Note 12S?

Câmera frontal do Xiaomi Redmi Note 12S é boa?

A câmera frontal é de 16 MP, com foco de 2.4. Isso significa que a abertura da lente é de f/2.4. A abertura da lente é a quantidade de luz que a lente permite entrar na câmera. Quanto menor o número f, maior a abertura da lente e mais luz entra na câmera. Portanto, em condições de pouca luz, a lente é capaz de performar bem, trazendo uma foto mais nítida.

A lente para selfies e videochamadas também filma em 1080p (1920x1080) e em 720p (1280x720) com 30fps (frames por segundo). Quanto maior o fps, mais fluida fica a gravação, já que captura mais frames por segundo.

Câmera traseira do Xiaomi Redmi Note 12S

A câmera traseira do Xiaomi Redmi Note 12S é composta por três lentes distintas. A lente principal possui uma resolução de 108MP, acompanhada por uma abertura de f/1.9. A segunda lente é uma ultra-wide angular de 8MP, com uma abertura de f/2.2, enquanto a terceira lente é uma macro de 2MP, apresentando uma abertura de f/2.4.

O aparelho inclui ISO duplo nativo para sensibilidade à luz aprimorada e redução de ruído. Com um agrupamento de pixels 9 em 1, destaca-se por ter um bom desempenho em condições de baixa luminosidade. Equipada com um sensor de imagem de 1/1,52 polegadas, proporciona a capacidade de capturar detalhes mais nítidos, segundo o fabricante.

Xiaomi Redmi Note 12S: bateria

O Xiaomi Redmi Note 12S possui uma bateria com capacidade de 5000mAh, o que dá energia para aguentar um dia inteiro. carregador incluso, com potência de 33W, completa o carregamento da bateria em até uma hora. Com a tecnologia Mi FC + MMT, o carregamento rápido de 33W torna o processo de carregamento mais estável e eficiente.

Tela do Xiaomi Redmi Note 12S

Vem com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90Hz.

Outros modelos de Xiaomi para considerar na Black Friday 2023

Se você procura smartphones Xiaomi na Black Friday com configurações semelhantes ao Redmi Note 12S, existem dois modelos do mesmo fabricante com especificações semelhantes:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

O Xiaomi Redmi Note 12 Pro apresenta uma tela OLED de 6,67 polegadas, resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 1080, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A câmera traseira inclui lentes de 50 MP (f/1.9), 8 MP (f/2.2) ultra grande angular e 2 MP (f/2.4) macro. A câmera frontal possui 16 MP (f/2.5). A bateria de 5000mAh suporta carregamento rápido de 33W.

Xiaomi 12

Já o modelo anterior ao 12S, o Xiaomi 12, possui uma tela AMOLED de 6,28 polegadas, resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Equipado com o processador Snapdragon 8 Gen1, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A câmera traseira inclui lentes de 50 MP (f/1.9), 13 MP (f/2.4) ultra grande angular e 5 MP (f/2.4) telefoto. A câmera frontal possui 32 MP (f/2.45). A bateria de 4500mAh suporta carregamento rápido de 33W.