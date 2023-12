Xiaomi Redmi Note 12 ou Note 12S: qual escolher? Veja comparativo

Dois smartphones Xiaomi, o Redmi Note 12 e o Redmi Note 12S, chegaram ao mercado com propostas diferentes. O primeiro é um modelo com tela grande e potente processador. O segundo é tem câmera de alta resolução e som estéreo de qualidade. Qual é o melhor para você? Para descobrir, vamos comparar os dois aparelhos em detalhes.

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Tela

O Redmi 12 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Já o Redmi 12S tem uma tela menor, de 6,43 polegadas de resolução Full HD+ e tecnologia AMOLED. A taxa de atualização é de 90 Hz, mas pode ser ajustada nas configurações. O dispositivo possui Gorilla Glass 3 para proteção contra riscos.

Câmeras

A câmera principal do Redmi 12 tem 50MP, permitindo fotos de alta resolução, com autofoco, Flash Dual LED e estabilização digital. Além disso, possui uma câmera ultra-wide de 8MP e uma macro de 2MP, enquanto a câmera frontal tem 13MP. A gravação de vídeos é em Full HD (1920x1080 pixels).

O 12S possui um conjunto de câmeras mais robusto. A lente principal tem 108 MP, uma ultra-wide de 8 MP e uma terceira para macros com 2 MP, acompanhadas por um flash de LED duplo e zoom digital. A câmera frontal é de 16 MP. O dispositivo grava em Full HD com ambas as câmeras.

Bateria

O Redmi 12 e o Redmi 12S possuem a mesma bateria, com capacidade de 5000mAh, que oferece uma longa duração, com carregamento rápido de 33W incluído no pacote.

Memória RAM

O Redmi 12 vem com opções de 4 GB ou 8 GB de RAM e uma generosa capacidade de memória de 128 GB. Já o Redmi 12S é ligeiramente mais potente. Vem com 8 GB de RAM, mas também está disponível em versões com 6 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

Custo-benefício

O Redmi Note 12 é um modelo Xiaomi acessível e atrativo devido a sua tela de 6.67 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels. Sua taxa de atualização de 120Hz proporciona uma experiência mais fluida, ideal para multitarefas e entusiastas de jogos.

Já o Redmi Note 12S é um smartphone que proporciona excelentes experiências aos usuários exigentes. Com um display de 6,43 polegadas e som estéreo de alta qualidade, é uma ótima opção para os amantes de música.

Além disso, o carregador de 33W e a bateria de 5.000 mAh, combinados com um processador econômico, garantem que o dispositivo seja capaz de durar o dia inteiro, atendendo às necessidades daqueles que buscam um celular confiável e duradouro.

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Tela: AMOLED Full HD+, com 120Hz de atualização

Processador: Snapdragon 4 Gen 1

Memória RAM: 4GB ou 8GB

Armazenamento: 128 GB

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Internet: 5G

Cartão de memória: sim, MicroSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Câmera principal: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12S