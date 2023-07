WhatsApp ganha recurso de mensagens em vídeo; saiba como funciona

Em um anúncio nesta quinta-feira, 27, o WhatsApp revelou o lançamento de um novo recurso de mensagens em vídeo para conversas.

A funcionalidade emula as mensagens em áudio já disponíveis na plataforma, com a ativação ocorrendo no mesmo local. Com um clique no botão de "microfone", os usuários podem alternar para o recurso de vídeo, permitindo uma gravação e envio de vídeos mais eficientes.

Essa funcionalidade é conhecida para os usuários do Telegram. Ambos os aplicativos têm uma interface intuitiva, que permite a alternância entre áudio e vídeo com apenas um clique.

De acordo com a publicação oficial da empresa em seu site, as mensagens de vídeo no WhatsApp são limitadas a 60 segundos. Embora seja um período significativamente menor em comparação com as mensagens de áudio, a empresa acredita que esse limite é necessário para evitar o consumo excessivo de dados e atrasos na comunicação devido ao tempo de carregamento de um vídeo longo.

Semelhante ao recurso de áudio, o recurso de vídeo do WhatsApp permite aos usuários "travar a gravação" ao arrastar o botão para cima. Isso permite que o vídeo continue sendo gravado sem a necessidade de segurar o botão. Não há complexidades adicionais na utilização desta nova funcionalidade, que é praticamente idêntica à opção de mensagens de áudio.

Para aqueles que preferem visualizar vídeos sem áudio inicial, o WhatsApp projetou o recurso para abrir vídeos no modo silencioso por padrão durante uma conversa.

Para ouvir o áudio da mensagem de vídeo, basta um clique na tela durante a reprodução do vídeo.

O recurso de mensagens em vídeo será lançado gradualmente para os usuários de Android e iOS nos próximos dias.