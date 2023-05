WhatsApp ganha nova central de segurança para proteção de contas dos usuários

O WhatsApp estreou uma central de segurança na última quarta-feira, 31, pensada para funcionar como um recurso de acesso rápido, e oferecer aos usuários uma série de dicas de segurança e sugestões de funções que visam evitar golpes ou transtornos no aplicativo.

A página, que pode ser encontrada no endereço "https://www.whatsapp.com/privacy", é acessível tanto pelo PC quanto por dispositivos móveis, sejam eles Android ou iPhone (iOS).

A central de segurança recentemente implementada pelo WhatsApp não consiste em uma nova função, mas sim em uma página informativa sobre segurança e sugestões de recursos que podem ampliar a privacidade no app. É possível encontrar guias com dicas para identificação de golpes e também descobrir funções que auxiliam na prevenção de interações com contatos indesejados.

“Criamos esta página para reunir os recursos que os usuários podem acessar, além de informações sobre a tecnologia que usamos para entregar um serviço simples, confiável, privado e seguro”, informou o WhatsApp em nota à imprensa.

O acesso à página pode ser feito através do link oficial. Além disso, o WhatsApp passará a indicar aos usuários a consulta ao endereço sempre que receberem uma URL suspeita pelo aplicativo.

A central de segurança informará também sobre as versões oficiais do aplicativo, ressaltando os riscos associados aos APKs não oficiais do WhatsApp, como o WhatsApp GB, por exemplo.