WhatsApp Business libera criação de anúncios sem vínculo com Facebook

No universo das pequenas empresas que operam integralmente através do WhatsApp, o app de mensageria trouxe uma novidade que pode facilitar a rotina de quem anuncia pelo serviço. A partir desta terça-feira, 27, o WhatsApp Business, permitirá a criação de anúncios direcionados para o WhatsApp no Facebook e Instagram sem a necessidade de uma conta na plataforma do Facebook.

Assim, as empresas poderão, diretamente do aplicativo WhatsApp Business, gerar, adquirir e veicular anúncios no Facebook ou Instagram. Para operar, será necessário apenas de um endereço de e-mail e uma forma de pagamento para dar início ao processo. Confira como vai funcionar:

Criação de anúncios sem conta no Facebook: Empresas poderão criar, comprar e publicar um anúncio no Facebook ou Instagram diretamente do aplicativo WhatsApp Business. Ou seja, não será mais preciso ter uma conta no Facebook para criar anúncios. As empresas só precisam ter um endereço de e-mail e uma forma de pagamento para isso.

Mensagens personalizadas: A rede também testará recursos para envio de mensagens personalizadas para clientes, como lembretes de agendamentos, felicitações de aniversário e atualizações sobre uma promoção especial.

Segundo a Meta, empresa controladora do WhatsApp, os "anúncios clique" são uma das formas mais eficientes de levar clientes em potencial a enviar mensagens no WhatsApp: quando elas clicam no anúncio, ele abre uma conversa no WhatsApp para que elas possam fazer perguntas, ver produtos e fazer uma compra.

"O objetivo é proporcionar aos mais de 200 milhões de usuários de WhatsApp Business a opção de enviar mensagens personalizadas aos clientes, como lembretes de compromissos, cumprimentos de aniversário ou notificações de promoções especiais, de maneira ágil e eficiente'', afirma Guilherme Horn, Head de WhatsApp no Brasil

As empresas poderão programar o envio de mensagens para listas específicas de clientes, tais como "clientes VIP" ou "novos clientes", agendando o dia e a hora de envio e, posteriormente, analisando a eficácia da ação. Este recurso avançado e opcional será oferecido mediante a cobrança de uma taxa no aplicativo WhatsApp Business, cujos detalhes serão divulgados em breve.