Ventilador de mesa: conheça os melhores modelos para a onda de calor

Encontrar o melhor ventilador de mesa pode até parecer tarefa fácil, mas devido à grande variedade de aparelhos no mercado, a escolha pode se tornar um grande desafio. A demanda por meios eficientes de se refrescar e a busca por opções com um bom custo-benefício, são critérios que estão no topo da lista dos consumidores. O baixo consumo de energia, a potência e a versatilidade também são pontos importantes a se observar na hora de comprar. Levando em conta estes quesitos, o ventilador de mesa é uma ótima opção, além de mais popular. Mas afinal, qual o melhor modelo para investir?

Para te ajudar a escolher o aparelho ideal para refrescar a sua casa, listamos os dez melhores ventiladores de mesa do momento, com opções de diferentes marcas, tamanhos e potências e faixas de preço. Assim você pode analisar cada ponto antes de se decidir por um modelo. Se interessou? Então vem conferir!

Qual o melhor ventilador de mesa para encarar o verão 2023?

O melhor ventilador de mesa da atualidade é o Ultra Silence Force VD40, da Arno. Apesar de não ser o modelo mais barato, este ventilador de mesa de 40 cm tem um ótimo custo-benefício, possui uma ficha técnica excelente e promete ser muito potente. Além disso, este Arno garante um uma redução de até 20% do consumo na conta de luz.

