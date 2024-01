Vai pro bloquinho? Veja como proteger apps de banco e carteiras digitais no celular

O Carnaval não apenas nos convida à folia, mas também para situações não tão seguras do ponto de vista de vida digital. O smartphone nesse período do ano se torna o centro das atenções dos criminosos, e dada , a responsábilidade se volta ao usuário, que deve se precaver com o que pode.

No ano passado, somente em São Paulo, mais de 3 mil aparelhos foram alvo de furtos durante as festividades. Mais do que perder o aparelho, a posse do dispositivo pelos bandidos torna a vítima sujeita a roubos de contas bancárias ou fraudes como o roubo de identidade.

Para aqueles que planejam participar de festas ou blocos de rua, é importante assegurar que dados sensíveis, como os do cartão e senhas, estejam devidamente protegidos, seja por meio da exclusão dos aplicativos ou tornando o acesso mais restrito. Confira a seguir as principais orientações para garantir a segurança do seu celular durante o Carnaval:

Formas fáceis de proteger o celular no Carnaval

Crie uma senha de bloqueio: cadastre uma senha numérica ou desenho para impedir que qualquer pessoa acesse o celular; Apague os dados do cartão: delete os apps de banco e as informações de pagamento em apps como iFood e Uber; Ande com dinheiro no bolso: diminua o número de vezes que será necessário sacar o smartphone levando dinheiro físico; Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque eles em uma pasta com uma senha exclusiva, veja abaixo como fazer;

Carnaval de rua: como proteger o celular?

Como proteger apps de banco no celular?

Crie pastas seguras

🕐 Tempo médio: 5 minutos

Tanto o Android quanto o iOS contam com opções de Pasta Segura para proteger os aplicativos em uma pasta com senha. Veja o passo a passo de como ativá-la:

Pasta segura no Android

Acesse "Configurações" no celular; Vá em "Segurança e privacidade"; Busque por "Pasta segura" e clique em "Continuar"; Selecione o tipo de senha; Clique em "Ativar"; Defina a senha da Pasta Segura e pronto! Agora, procure pela Pasta Segura na tela inicial. Você pode clicar no botão de "+" ou arrastar os apps para definir quais ficarão protegidos na pasta.

Pasta segura no iOS

Acesse "Ajustes", depois "Tempo de Uso" e então "Limite de Apps"; Clique em "Adicionar limite"; Selecione os apps que deseja trancar ou clique em "Tudo (apps e categorias)"; Clique em "Seguinte" e defina o tempo de bloqueio; Agora, volte para a página "Tempo de Uso" e depois em "Usar código"; Defina uma senha e pronto!

Carnaval de rua: apps para proteger o celular

Coloque senhas nos apps

Por aplicativos terceiros, é possível adicionar uma tela de bloqueio no início de aplicativos selecionados. O uso de apps terceiros não é recomendado, mas existem opções para quem optar por não utilizar a Pasta Segura no iOS ou Android.

App Lock (iOS e Android)

Bloqueio: App Lock (Android)

AppLock Pro (Android)

Temporizador de aplicativos

🕐 Tempo médio: 3 minutos

No Android, é possível definir um limite de tempo para os aplicativos através das configurações. A dica é estabelecer poucos segundos em apps de banco e, então, impedir o acesso. Depois, quando estiver em um local mais seguro, basta desconfigurar o que foi feito para voltar ao normal. Veja o passo a passo:

Acesse "Configurações" no celular; Vá em "Bem-estar digital e controles parentais"; Clique em "Temporizadores de aplicativos" e depois selecione quais apps deseja limitar o tempo; Clique em "Definir temporizador" e selecione o tempo desejado; Aperte "Concluído" e pronto!

Ocultar aplicativos

Também pelo Android, é possível colocar aplicativos em modo oculto. Eles deixam de aparecer na tela inicial e também não podem ser encontrados pela pesquisa. Para voltar ao normal, basta desconfigurar o que foi feito. Veja o passo a passo:

Acesse "Configurações" no celular; Vá em "Tela inicial"; Clique em "Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos" e depois selecione os apps que deseja ocultar; Clique em "Ok" e pronto!

🕐 Tempo médio: 3 minutos