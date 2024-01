Unfollow no Instagram: como ver quem não me segue de volta

No Instagram, é possível checar rapidamente quais os seguidores de uma conta, e quem ela as segue, pelo perfil. Mas o aplicativo não avisa quando alguma dessas contas deixa de seguir a outra, o que resultou na existência de aplicativos e até uma extensão do Chrome que deduram quem não está retribuindo o follow.

Vale ressaltar que o uso de apps de terceiros não é recomendado, já que viola as diretrizes do Instagram. Use por sua conta e risco.

Como ver quem me deu unfollow no Instagram?

🕐 Tempo médio: 5 minutos

Apps para iOS

Reports+ para Seguidores

Reports Followers Unfollowers

Apps para Android

Followers + Stalker para Insta

Followers Analyzer

Followers & Unfollowers

Extensão do Chrome

🕐 Tempo médio: 5-8 minutos

É possível ver quem deixou de seguir sua conta através do navegador Google Chrome.

A extensão "Não seguidores no Instagram" mostra uma lista de perfis que você segue, mas que não te seguem de volta. Isso inclui contas que nunca te seguiram, como, por exemplo, a de uma celebridade ou instituição.

Como instalar

Abra o Google Chrome e digite chromewebstore.google.com na barra de pesquisa;

na barra de pesquisa; No canto superior da loja de extensões, digite “Não seguidores no Instagram”;

A extensão deve aparecer em primeiro lugar. Clique nela e depois no botão azul escrito "Usar no Chrome";

Um pop-up vai aparecer. Clique em "Adicionar extensão".

Como ver quem não te segue no Instagram

Agora, vá para o Instagram e faça login na sua conta normalmente;

No canto superior do navegador Chrome, um ícone de fundo rosa deve aparecer. Clique nele;

Uma janela pop-up intitulada "Não Seguidores do Instagram" deve aparecer;

Clique em "Carregar" e pronto! A lista de contas não correspondentes aparecerá.

