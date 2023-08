TV liga, mas não aparece imagem: 4 possíveis causas e como resolver

Sua TV liga mas não aparece a imagem? Calma que a gente te ajuda a resolver esse problema! O erro pode estar em vários lugares, como em um LED do painel queimado, algum defeito ou até mesmo mau contato nos cabos do aparelho.

Nesse artigo, você vai aprender a identificar algumas das causas para TV sem imagem e descobrir como elas podem ser corrigidas. É importante que você saiba que alguns casos são mais difíceis de serem solucionados. Talvez seja necessário pedir ajuda especializada.

Além disso, também tenha em mente, que se a sua reclamação é “minha TV liga mas não aparece a imagem”, pode ser que tenha chegado a hora de trocar o televisor. Se for necessário, selecionamos algumas das melhores TVs do momento para facilitar sua compra!

LED queimado no painel da TV

Se a sua TV liga, mas não aparece imagem, o problema pode estar relacionado ao painel de LED. Essas lâmpadas são todas interligadas e, caso haja qualquer problema com uma delas individualmente, é muito provável que toda a sua extensão seja afetada. Em alguns casos, a imagem não aparece porque o painel inteiro está queimado.

Neste caso, para resolver o problema, a melhor opção é procurar ajuda especializada. Para evitar que a questão se repita, não deixe a TV por longos períodos exposta ao sol e preste atenção caso ela esteja esquentando muito. O calor pode danificar o painel.

O que provoca a queima de leds da TV?

Deixar a TV exposta por longos períodos ao sol ou superaquecimento são causas prováveis, já que o calor pode danificar o painel. Usar detergentes, limpar ao painel ligado e pancadas na tela também podem causar o problema.

Quando queima o LED da TV compensa arrumar?

A maioria dos problemas que exigem assistência técnica têm um custo entre 35% e 50% dos custos de uma nova TV. Nesses casos o conserto costuma a valer a pena. Essa máxima também vale para o caso de LEDs queimados.

Recursos de economia de energia ativados na televisão

Às vezes, a solução para queixas do tipo “a minha TV liga mas não aparece imagem”, ou para TV sem imagem, é mais simples do que parece. Vale checar se o modo de economia de energia está ativado, por exemplo. Alguns modelos vêm com recursos de Energy Saving que podem vir ativados de fábrica, o que acaba alterando o funcionamento da tela.

Esses ajustes costumam aparecer na opção de configurações de imagem da TV. Se você tiver alguma dificuldade em identificar o modo economia de energia, não hesite em buscar ajuda no manual de instruções.

Cabos com mau contato

Um mau contato nos cabos também pode ser a causa desse erro em que a TV liga mas não aparece a imagem. E olha: se esse é o motivo do problema, a solução é bem fácil. O primeiro passo é testar todas as conexões. Seja na tomada, na antena ou nos outros fios ligados ao aparelho. Tente identificar se todos estão conectados devidamente.

É importante que você consiga perceber se a imagem aparece após algum movimento nos cabos. Se isto acontecer, a causa é identificada. Caso não seja esse o problema e as imagens seguem não aparecendo na TV, siga a sua investigação do problema.

Entradas da TV com defeito

Considere também a possibilidade de alguma entrada da TV estar com defeito. Se, por exemplo, a TV liga mas aparecem imagens só da TV a cabo, ou só do videogame, pode haver algum defeito com alguma porta de entrada. Se for constatado um problema de entrada de vídeo, você provavelmente vai prescisar de ajuda especializada. A boa notícia é que esse é um conserto quer não vai doer muito no bolso.

TV não aparece a imagem, só o som: como resolver?

Como viu anteriormente, quando uma pessoa se queixa dizendo que “minha TV não aparece a imagem, só o som”, o mais importante é identificar se o problema é grave ou não. Vale sempre checar os cabos, acessar o menu, alterar volume e canais antes de considerar gastar um pouco mais com ajuda especializada.

O que pode ser quando a TV escurece a tela?

A investigação das causas seguem a mesma lógica de quando a TV liga mas não aparece a imagem. Os possíveis problemas são defeitos em cabos ou entradas, configurações equivocadas ou mau funcionamento dos LEDs.

Qual o tempo de vida útil de uma TV LED?

Em geral, é de 40.000 a 100.000 horas de uso. No entanto, as condições nas quais ela é usada interferem. Um local com temperaturas muito altas, exposição ao sol e problemas de aquecimento podem reduzir a vida útil da tela.

Tá na dúvida? Procure uma assistência técnica

Caso nenhuma solução simples resolva a questão, entre em contato com a assistência técnica. Busque sempre a assistência da marca do seu aparelho. Se você não tem muito conhecimento técnico, tentar resolver o problema por si mesmo pode ser um erro grave.

Procure profissionais credenciados com conhecimento sobre esse tipo de conserto. Eles têm o conhecimento técnico necessário para auxiliar você. Se for possível, faça uma pesquisa de preços para gastar menos.

Não resolveu? Considere comprar uma TV nova

No caso de algum problema mais grave, quando a TV liga mas não aparece a imagem, é importante comparar o custo do reparo com o valor de um televisor novo. No caso da queima do painel de LED, por exemplo, o conserto pode custar até 70% do valor da TV.

É aí que entra a pesquisa por aparelhos mais novos. E, é claro, você pode contar com a nossa ajuda. Separamos abaixo, cinco modelos de TVs de 43 a 65 polegadas. Cada um deles tem diferentes recursos e funcionalidades. Cabe a você escolha escolher aqueles que melhor se encaixam no seu dia a dia.

Consideramos a avaliação dos nossos especialistas e usuários, bem como o custo-benefício e a qualidade dos produtos. E ainda nos preocupamos em oferecer opções de diferentes preços. Se a sua busca é por uma TV mais en conta, aqui tem também! Agora é só conferir ops produtos abaixo e escolher o seu.

Samsung Crystal UN65BU8000GXZD 65”